Shane Haddad, Toni tout court

Entre le cœur et la gorge

En mélan­geant trois sujets — la pre­mière per­sonne (la nar­ra­trice), la deuxième (quand une voix, sou­vent mater­nelle, lui parle), la troi­sième (quand elle s’observe) -, ce roman de la langue est aussi celui d’une construc­tion et d’une ini­tia­tion pour pas­ser à un état supé­rieur et une mon­tée en puis­sance.

Mais les conflits demeurent car Toni affronte ce moment où “l’adolescence est une salope, l’autorité est une chienne”. La nar­ra­trice garde encore une fan­tai­sie et accepte celles et ceux qui vou­draient faire d’elle une petite fille modèle.