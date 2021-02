Paul Andreu, Kaléidoscope

Pres­sing magnifique

Paul Andreu a conçu la plu­part des bâti­ments de Charles-de-Gaulle ainsi que d’autres aéro­ports en France comme à l’étranger. Il a construit un musée de la mer à Osaka, un gym­nase à Can­ton, un centre musi­cal à Shan­ghai et sur­tout l’Opéra de Pékin.

« Chaque fois que je pense un pro­jet, je ne crée pas une boîte pour y orga­ni­ser du mou­ve­ment, mais je conçois les murs en fonc­tion du mou­ve­ment que les gens effec­tue­ront à l’intérieur. » écrivait-il mais ce n’est pas — et de loin — le seul objet de son livre de vie.

Trois ans après sa mort, il donne à l’architecte mais aussi à l’auteur qu’il fut (en écri­vant entre autres Les Eaux dor­mantes, Y avait-il des oiseaux ?, Archi-mémoires et Enfin) une jovia­lité fan­tasque dans le roman vrai d’une vie entière où se retrouvent des femmes soli­taires, des amours déli­cates, un fou­lard oublié, des ruines d’un sana­to­rium et bien d’autres frag­ments de vie jusque dans le jar­din du Luxem­bourg près de la fon­taine Médicis.

Existe une appli­ca­tion ludique à ani­mer des vies — dont la sienne — et “dont les doubles pul­lulent”. Ils en font des tonnes pour atti­rer l’attention de l’auteur — comme celle de ses lec­teurs.

Le bavard en sait plus sur eux et sur lui-même que tous les psy­cha­na­lystes mais il n’en fait pas état de grâce — sinon littéraire .

Il cultive des états dis­trac­tifs sous pré­texte de pro­cras­ti­ner et d’y trou­ver son propre virus et sa vraie nature. Se refu­sant à ouvrir à l’imagination pure (il n’en a pas besoin), Andreu a rai­son de tous ces doubles qui vou­laient avoir sa peau.

Mieux : il n’en a cure et se lais­ser entraî­ner dans les plis de leur vie qu’ils passent en son pres­sing magnifique.

jean-paul gavard-perret

Paul Andreu, Kaléi­do­scope, Alma édi­teur, Paris, jan­vier 2021, 192 p. — 18,00 €.