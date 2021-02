Francisco Suniaga, L’Île invisible

L’envers du décor sur une île cari­béenne : étouf­fant et fascinant

Contrai­re­ment aux tou­ristes atti­rés à Mar­ga­rita par les plages et la dou­ceur de vivre de cette île cari­béenne, Edel­traud Kreu­zer est venue de Düs­sel­dorf avec une ferme inten­tion, une mis­sion : com­prendre les causes et les véri­tables cir­cons­tances de la mort de son fils, Wolf­gang.

Car mal­gré ce que pré­tendent les auto­ri­tés locales débor­dées (pp. 246–247), elle ne croit pas à la théo­rie de la mort par noyade – son fils était un excellent nageur –, d’autant moins qu’elle a reçu en Alle­magne une lettre ano­nyme l’invitant à s’intéresser à la rela­tion plus que trouble entre Renata, feu la femme de Wolf­gang, et leur homme à tout faire.

L’Alle­mande fait appel pour l’aider dans ses démarches et pour enquê­ter à José Alberto Beni­tez, avo­cat et poète qui s’ignore. Peu à peu, Mme Kreu­zer découvre le revers de la médaille de ce para­dis, entre cor­rup­tion poli­tique, vio­lence pan­dé­mique et passe-droits en tous genres (« Ici, tout le monde se plaint des passe-droits mais il n’y en a pas un qui n’y ait pas recours quand ça l’intéresse. » p. 228).

Et le lec­teur est plongé dans l’univers secret, cruel et fas­ci­nant – du moins l’a-t-il été pour Wolf­gang – des com­bats de coqs.

Le sous-titre de ce roman, déjà publié en 2013 par les mêmes édi­tions Asphalte, pour­rait être « La rigueur alle­mande ren­contre le chaos de la Caraïbe ». Edel­traud Kreu­zer a bien du mal à s’acclimater, à La Asun­cion, et ce n’est pas qu’une ques­tion de cli­mat. Fran­cisco Suniaga nous donne à voir l’envers du décor, sur cette île où il vit et qu’il aime, sans pour autant en igno­rer les imper­fec­tions : « Une île des Caraïbes au cli­mat doux et à la popu­la­tion aimable, mais il y avait, à côté de celle-ci, une autre réa­lité, une autre île, où la vio­lence était la sève qui nour­ris­sait le quo­ti­dien. » p. 176).

Le lec­teur, avec la pro­ta­go­niste étran­gère, est plongé dans le bain bouillant d’une ins­ti­tu­tion (« Les coqs de com­bat n’étaient que la concré­ti­sa­tion noble et inno­cente d’une vio­lence omni­pré­sente comme Dieu. » p. 177) qui, pour le coup, semble la seule régie par des règles strictes et sui­vies à la lettre.

A la bru­ta­lité qui imprègne le roman, des pas­sages quasi insou­te­nables à la lec­ture, d’autant plus pour l’ardente défen­seuse de la cause ani­male que je suis, on com­prend tou­te­fois com­ment un jeune homme en appa­rence équi­li­bré et heu­reux, qui vit son rêve d’expatriation en terre exo­tique avec la femme qu’il aime, se détourne de sa vie pour plon­ger corps et âme dans les paris, l’élevage, les com­bats à mort des coqs… et le déses­poir.

C’est impi­toyable, sans conces­sion, pas­sion­nant même pour qui n’apprécie pas par­ti­cu­liè­re­ment l’idée de faire com­battre des ani­maux quels qu’ils soient (euphé­misme), voire à qui ces com­bats et ceux qui les orga­nisent répugnent.

C’est bien écrit, désa­busé, sou­vent dur et cru, par­fois drôle aussi : men­tion spé­ciale aux dis­cus­sions philosophico-littéraires entre Beni­tez et son ami Pedro Boada, psy­chiatre sous le man­teau, des échanges qui consti­tuent des inter­ludes de fraî­cheur dans la moi­teur étouffante.

agathe de lastyns

Fran­cisco Suniaga, L’Île invi­sible, tra­duit de l’espagnol (Vene­zuela) par Marta Mar­ti­nez Valls, Asphalte, février 2021, 272 p. – 22,00 €.