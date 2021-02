Christophe Arleston, Audrey Alwett & Mini Dudvin, Le Grimoire d’Elfie – t.01: “L’île presque”

Le pre­mier tome d’une série prometteuse

Les auteurs mettent en scène la sor­cel­le­rie dans sa plus belle appli­ca­tion avec une jeune fille avide d’aventures. Elle découvre les pou­voirs légués par sa mère et en fait un usage huma­ni­taire. Son apti­tude est liée au Gri­moire, ce gros volume qu’elle doit nour­rir de récits pour allu­mer les pierres de cou­ver­ture et don­ner vie aux ori­ga­mis qu’elle réa­lise avec ses pages blanches. C’est ainsi qu’elle crée une gre­nouille qui lui parle.

Elfie, onze ans, et Magda, sa sœur de douze ans, vivent chez leur tante Del­phine depuis la mort de leur mère. Leur sœur aînée Louette, majeure, est par­tie. Elfie pré­fère réa­li­ser des ori­ga­mis plu­tôt que faire ses exer­cices de maths, ce qui pro­voque la colère de sa tante.

C’est pen­dant cette dis­pute qu’arrive, devant la mai­son, un bus anglais avec Louette au volant. Elle a trans­formé le véhi­cule en librai­rie ambu­lante, Au livre qui pue, et a obtenu d’un juge la garde de ses sœurs. Mal­gré l’opposition de leur tante, elles partent pour faire le tour de France des petits vil­lages en pro­po­sant des livres.

Elfie pro­pose de com­men­cer par l’île de Ker­malo, en Bre­tagne, où leur mère les emme­nait en vacances. Arri­vées à des­ti­na­tion, pen­dant qu’elles pique-niquent sur la plage, Louette leur donne les cadeaux lais­sés par leur mère, dans un coffre. Son camée est pour Magda et pour Elfie un gros car­net avec des pierres for­mant une constel­la­tion sur la cou­ver­ture avec la men­tion : Nourris-moi. Leur mère était une sor­cière et Elfie a hérité de ses pou­voirs.

Dans le vil­lage, deux clans s’affrontent vio­lem­ment à cause des consé­quences d’une très ancienne farce. Elfie va se trou­ver mêlée à cette his­toire pour aider Ronan, un jeune garçon…

Louette et son bus, son acti­vité de libraire prennent une place impor­tante dans le récit. L’aménagement du bus pour en faire, à la fois, un lieu de vie pour trois per­sonnes et une libraire suf­fi­sam­ment gar­nie est riche en trou­vailles.

Magda a du mal à trou­ver sa place et se sent quelque peu reje­tée à cause de sa pro­thèse de jambe qui ne lui auto­rise pas des dépla­ce­ments aussi faciles que ceux de la fré­tillante Elfie.

L’idée de base vient de la pas­sion com­mune des scé­na­ristes pour les livres d’où cette librai­rie ambu­lante qui per­met un chan­ge­ment de décors selon les épi­sodes. Celui qui est retenu ici s’est imposé natu­rel­le­ment. Audrey Alwett est née dans cette région et cherche tous les pré­textes pour y retour­ner, pour s’y émer­ger. Il sem­ble­rait que le pro­chain album se situera vers Aix-en-Provence, dans le Lubé­ron, puis un autre tome pour­rait bien avoir pour cadre l’Alsace.

Si cette série s’adresse d’abord aux jeunes, elle est fort plai­sante à décou­vrir pour des adultes.

Le des­sin de Mini Lud­vin, tout en ron­deurs, en dou­ceur, est à la fois réa­liste dans la pro­por­tion des per­son­nages, l’environnement maté­riel, les décors et emprunte les yeux à une cer­taine forme de gra­phisme, ren­for­çant l’intensité des regards et l’expression des sen­ti­ments. C’est un régal, d’autant que la mise en cou­leurs d’Hélène Lenoble rehausse les ambiances, res­ti­tue avec brio l’atmosphère de la région.

Un pre­mier volume attrac­tif, char­mant, plein de trou­vailles autour d’un trio atta­chant, met­tant en avant une belle ten­dresse, le plai­sir d’être avec ceux que l’on aime, que l’on appré­cie et un régal pour les yeux à décou­vrir ce gra­phisme de belle facture.

serge per­raud

Chris­tophe Arles­ton & Audrey Alwett (scé­na­rio), Mini Dud­vin (des­sins), Hélène Lenoble (cou­leurs), Le Gri­moire d’Elfie – t.01 : L’île presque, Bam­boo, Label “Dra­koo”, février 2021, 80 p. – 15,90 €.