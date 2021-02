Lesley Kara, Qui le sait ?

Même les secrets les plus noirs…

L’addic­tion à l’alcool est un des fléaux qui touche toutes les popu­la­tions quels que soient le pays, les lieux de vie. L’imagination pour fabri­quer des bois­sons alcoo­li­sées est sans limites. Et arrê­ter de boire demande une volonté inflexible, une moti­va­tion puis­sante.

C’est autour d’une héroïne en situa­tion de sevrage que Les­ley Kara construit son thril­ler.

Elle uti­lise éga­le­ment le fait que des actes com­mis sous l’emprise d’une forte dose res­tent igno­rés, per­dus par la mémoire. C’est dans un tel contexte qu’elle place Astrid.

De plus, bien que celle-ci n’ait pas bu de sa drogue favo­rite depuis plu­sieurs mois, elle en res­sent tou­jours le besoin, un besoin puis­sant. Il faut alors occu­per le corps et l’esprit pour faire pas­ser la crise.

Depuis deux semaines, Astrid a trouvé refuge chez sa mère à Flins­tead, une petite sta­tion bal­néaire sur la mer du Nord. Il y a cinq mois, elle s’est retrou­vée à l’hôpital et trans­fé­rée en cure de dés­in­toxi­ca­tion. Depuis, elle doit se battre sur deux fronts, ne pas retou­cher une goutte d’alcool et la ter­reur du retour de Simon. Elle l’a ren­con­tré il y a quelques années dans un pub, la ren­contre de deux ivrognes.

Pour lut­ter contre l’addiction, elle sort, elle marche, elle tente de s’occuper. C’est ainsi qu’elle échange quelques mots avec un homme en com­bi­nai­son de plon­gée qu’elle voit sur la plage depuis deux semaines. Il lui donne rendez-vous dans un pub.

En repar­tant, comme la veille, il lui semble sen­tir le par­fum de l’after-shave de Simon. Mais, comme hier, il n’y a per­sonne alen­tour qui lui res­semble. Et c’est impos­sible qu’il l’ait retrou­vée.

Puis ce sont les réunions aux Alcoo­liques Ano­nymes, la ren­contre avec Josh qui lui parle de la mai­son récem­ment acquise par son père, de l’aide qu’il lui apporte, entre deux jobs, pour la res­tau­ra­tion et d’une petite pièce au centre. Dans un temps ancien, Astrid était scé­no­graphe avant que l’alcool balaie tout. Cette pièce à déco­rer réveille des réflexes de son métier et elle pro­pose de tra­vailler sur un projet.

Et tou­jours ce sen­ti­ment d’être espion­née, sui­vie, la sen­sa­tion d’une menace jusqu’au jour où elle trouve, sous le porche de la mai­son de sa mère, dans une enve­loppe, une photo de Simon avec, au dos, une main ensan­glan­tée de femme.

Qui peut savoir ce qui s’est passé ? Qui le sait ? Où se dissimule-t-il ?

La roman­cière décrit avec une belle jus­tesse les dif­fi­cul­tés à se réin­sé­rer dans une autre exis­tence d’autant que la vie pré­cé­dente semble vou­loir la rat­tra­per. Elle confronte Astrid à deux états psy­cho­lo­giques oppo­sés, entre un réap­pren­tis­sage de la vie ini­tié par une ren­contre béné­fique et une angoisse per­ma­nente entre­te­nue par la menace dif­fuse de retrou­ver le passé.

La pres­sion monte par petites touches glis­sées de façon presque inno­cente dans une phrase. La suc­ces­sion de cer­tains cha­pitres est entre­cou­pée de courts para­graphes au contenu très mena­çants, éma­nant de quelqu’un qui la regarde et qui ima­gine com­ment lui faire très mal.

Lesley Kara détaille de manière remar­quable les états de manque, la recherche éper­due de points d’ancrage, les dif­fi­cul­tés à évo­quer l’addiction, le passé d’ivrogne, les rela­tions avec des proches, avec sa mère.

Qui le sait ? met en scène un thril­ler psy­cho­lo­gique fas­ci­nant avec une héroïne fra­gile, vul­né­rable, angois­sée, au passé dou­lou­reux, ron­gée par un besoin d’alcool, essayant mal­gré tout de reprendre pied dans une nou­velle existence.

À lire sans modération !

serge per­raud

Les­ley Kara, Qui le sait ? (Who Did You Tell ?), tra­duit de l’anglais par Clara Gour­gon, Les Escales, coll. “Noires”, jan­vier 2021, 384 p. – 21,90 €.