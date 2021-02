Rim Battal, Les quatrains de l’all inclusive

L’impensé au cœur de la pensée

Rim Bat­tal peut jeter le doute par le titre de son livre. Il n’y est pas ques­tion (je m’y étais laissé prendre) d’écriture inclu­sive mais d’un por­tait “tout com­pris” dans des qua­trains à l’emporte-pièce de la belle maro­caine qui au besoin se laisse aller à cer­tains plai­sirs qui n’engagent à rien.

Quoi que…

Entre cha­leur, eau et désert plus loin, s’instruit une dérive beau­coup plus pro­fonde qu’il n’y paraît. Existe une médi­ta­tion sur soi et le monde à tra­vers des “choses vues” (Hugo) : des dos se font bron­zer, “des glaces fondent / sur la main des nouveau-nés”.

La poé­tesse comme aban­don­née à une cer­taine paresse du corps en pro­fite pour faire fonc­tion­ner son esprit là où “un poème sur le poème” lui-même per­met de fil­trer les ins­tants pour gar­der le nec­tar de la pen­sée qu’ils pro­duisent en la psyché.

Nous sommes sou­dain dans le suave comme dans la gra­vité. Des ombres passent et dis­pa­raissent en émul­sions lentes et inci­sives. L’écume du temps et des pis­cines apporte sa sève chaude.

La lumière butte sur des courbes. L’ivresse s’étire dou­ce­ment en des accents imper­cep­tibles. C’est l’impensé au cœur de la pensée.

Rim Bat­tal invente donc un aban­don actif pour aller à la ren­contre de ce qui, dans une vie plus active, est caché. Cet éloge de la paresse, du far­niente et de la joie facile est donc à pra­ti­quer sans modé­ra­tion.

Preuve qu’il faut “s’entraîner à l’oubli” pour écrire et pen­ser mieux.

La créa­trice impose la sen­sa­tion d’échos sub­tils. La réa­lité de la trace d’une simple goutte d’eau ne cesse de convo­quer le regard pour ouvrir à la pen­sée par la jux­ta­po­si­tion, et super­po­si­tion de “motifs”.

La peau comme l’écriture est offerte, aussi fuyante que prégnante.

Où est la “vraie” his­toire sinon dans les scènes les plus simples qui ramènent sans cesse à l’indicible ?

jean-paul gavard-perret

Rim Bat­tal, Les qua­trains de l’all inclu­sive, Le Cas­tor Astral, Mon­treuil, février 2021, 80 p. — 12,00 €.