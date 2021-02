Isabelle Dethan, Le Roi de paille – t.02 : “Le Couronnement de la reine morte”

Sur les traces des civi­li­sa­tions fondatrices

Avec ce dip­tyque, Isa­belle Dethan conti­nue d’explorer les rouages de ces civi­li­sa­tions fon­da­trices telles que l’Égypte, la Méso­po­ta­mie, l’Empire baby­lo­nien… Si le pré­sent récit trouve sa source en Égypte, il se déroule essen­tiel­le­ment à la cour du roi Nabù-Kudurri-Usur. Celui-ci cherche à conti­nuer l’œuvre de sa lignée et entre­te­nir de bonnes rela­tions avec le royaume voi­sin de Mèdes.

C’est là que la scé­na­riste, pro­fi­tant de vides dans les connais­sances his­to­riques, ins­talle adroi­te­ment les élé­ments de sa fiction.

La prin­cesse Neith, pour échap­per à la couche de son père, et Sen­ned­jem, son demi-frère, ont fui le royaume de Pha­raon. Cap­tu­rés, ils sont ven­dus comme esclaves à Baby­lone. Neith devient la sui­vante de Sham­hat, la favo­rite d’Amel-Marduk, le prince-héritier.

Sen­ned­jem est devenu le Roi de paille, un titre qui cache un sinistre rituel. Il est là pour endos­ser la malé­dic­tion, en lieu et place du roi, quand l’alignement des étoiles est néfaste. La malé­dic­tion dis­pa­raît en le sacri­fiant.

Neith, aidé par Sham­hat, sauve son frère le jour du sacri­fice en le rem­pla­çant par un autre esclave des­tiné à être exé­cuté. Alors qu’elle s’apprête à le rejoindre, une petite fille de Sham­hat la suit. Neith sacri­fie sa liberté.

Amel explique à Sham­hat que rien en chan­gera entre eux après son mariage avec Ladio­cée, la prin­cesse Mède, âgée de douze ans. C’est à son père qu’il expose son point de vue, sur ce qu’il consi­dère comme un mariage poli­tique. Il ne tou­chera pas à la jeune prin­cesse. Mais, cette conver­sa­tion est enten­due par le diplo­mate du royaume Mède. Il menace alors le roi de Baby­lone d’une rup­ture des rela­tions diplo­ma­tiques si Ladio­cée ne donne pas rapi­de­ment des héri­tiers. De plus il exige la dis­pa­ri­tion, pour le jour du mariage, de Sham­hat et ses filles.

Ils our­dissent un plan qui va lier les deux royaumes par le meurtre comme par le mariage…

La grande His­toire n’a rien retenu des cir­cons­tances de la mort de ce roi, sur­ve­nue en 562 avant J.-C. Il a pu décé­der de mala­die, d’un infarc­tus, des suites d’une… malé­dic­tion. Ces peuples avaient déve­loppé nombre de croyances, de super­sti­tions qui gou­ver­naient leur vie et qu’on peut, aujourd’hui, trou­ver ridi­cules. Ils avaient tou­te­fois l’excuse de n’avoir que très peu d’informations sur le cos­mos, sur le fonc­tion­ne­ment de la pla­nète Terre…

Aujourd’hui, bien qu’il reste des domaines incom­plè­te­ment explo­rés, la connais­sance aurait dû balayer toutes croyances, toutes super­sti­tions. Or, elles pul­lulent et même croissent et embel­lissent. Dans ce cadre his­to­rique, sou­tenu par une docu­men­ta­tion pré­cise et sur les connais­sances actuelles en la matière, Isa­belle Dethan intègre une intrigue sub­tile, habile, fait croître une ten­sion, place les deux prin­ci­paux inter­prètes dans des situa­tions dangereuses.

Avec ces planches réa­li­sées selon la tech­nique de l’aquarelle, la dessinatrice-coloriste conçoit des pages riches en teintes chaudes, lumi­neuses. Les per­son­nages et les décors, même esquis­sés ont une forte pré­sence, s’imposent dans les vignettes.

Une carte de la région figure au dos de la cou­ver­ture et un glos­saire éclaire quelques points sur l’époque avant le verso.

Ce nou­vel album de l’auteure, après La Fille de Pha­raon (Dar­gaud – 2020) révèle une fois encore son talent à mettre en scène, dans un cadre his­to­rique le plus réel pos­sible, un récit pal­pi­tant porté par des per­son­nages qui retiennent l’attention.

serge per­raud

Isa­belle Dethan (scé­na­rio, des­sin, cou­leur), Le Roi de paille – t.02 : Le Cou­ron­ne­ment de la reine morte, Dar­gaud, jan­vier 2021, 56 p. – 14,50 €.