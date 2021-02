Gabriel Katz & Stéphane Créty, La pierre du chaos – t.02 : “Le temps des barbares”

Quand la conscrip­tion tourne mal…

L’uni­vers de dark fan­tasy ima­giné par Gabriel Katz se déve­loppe. Si Navel reste un sol­dat de base peu enclin à se battre pour la gloire de l’Empire, Araes est devenu une véri­table machine de guerre, pos­sé­dant une force colos­sale au com­bat.

La situa­tion évo­lue et la pai­sible pro­vince d’Enoch devient le théâtre de com­bats ter­ribles avec l’invasion des Bar­bares. Gabriel Katz donne au cadre de son récit une colo­ra­tion ins­pi­rée de l’Empire romain avec les uni­formes des sol­dats, l’habillement des diri­geants, les mou­ve­ments tac­tiques des armées.

Les Némé­siens ont trouvé un arte­fact ances­tral, la Pierre du chaos. Araes, un simple sol­dat, l’a tou­chée. Depuis il semble habité.

Dans le clan des Bar­bares, les chefs chargent Enarya, une jeune sor­cière, de gagner la confiance de ces chiens de Némé­siens pour trou­ver celui qui a absorbé le pou­voir.

Au Fort de la Pointe, Araes devenu ser­gent, doit tenir coûte que coûte un pont avec une dizaine de “volon­taires”. L’ennemi est déjà en approche lorsque le petit groupe arrive sur les lieux. Le com­bat s’engage. Araes se déchaîne. Sou­dain, il est face à un géant qui manie une énorme masse. Il le tue, s’empare de son arme et… casse le pont de pierre d’un seul coup, bar­rant défi­ni­ti­ve­ment la route aux envahisseurs.

À Debrana, dans la pro­vince d’Enoch, c’est l’affolement sur les quais du port. Tout le monde veut fuir l’arrivée des Bar­bares. Drana, l’épouse enceinte de Navel, arrive pour le rejoindre. Elle est prête à tout, même aller jusqu’au Fort de la Pointe.

L’armée de Némès affronte les hordes, mais une belle tac­tique, même bien ordon­née ne suf­fit pas.

Enarya arrive au fort. Prise à par­tie par un ser­gent, elle use de ses pou­voirs. Face à ceux qui veulent la tuer, Araes prend sa défense. Elle est dans la place et elle connaît celui qui a absorbé le pouvoir…

L’intrigue se den­si­fie avec l’introduction de nou­veaux per­son­nages comme la sor­cière qui se trouve contrainte de réus­sir une mis­sion à hauts risques. Pour offrir une res­pi­ra­tion dans les intrigues où les com­bats sont nom­breux et san­glants, le scé­na­riste, qui pra­tique par ailleurs beau­coup l’humour, en dis­tille de nom­breuses touches.

Pour appré­cier celui-ci, on peut se plon­ger dans la lec­ture de deux de ses romans parus aux Édi­tions du Masque : N’oublie pas mon petit sou­lier et Quand tu des­cen­dras du ciel.

Le gra­phisme est le résul­tat du tra­vail conjoint de Sté­phane Créty pour le des­sin et d’Alessia Nocera pour la mise en cou­leurs. Les traits éner­giques du des­si­na­teur struc­turent une belle gale­rie de per­son­nages et donnent aux nom­breuses scènes de com­bat, de guerre, une puis­sance visuelle attrac­tive. Il ordon­nance des vues d’ensemble et des décors mis en valeur avec brio.

Cette mise en valeur est ren­for­cée par les teintes rete­nues. Ales­sia Nocera, avec une belle gamme chro­ma­tique, res­ti­tue les ambiances inté­rieures, l’atmosphère des exté­rieurs et la vigueur des combats.

Un second tome qui conforte tout l’intérêt trouvé à la lec­ture du pre­mier volume et qui fait attendre, avec un brin d’impatience, la suite et fin.

serge per­raud

Gabriel Katz (scé­na­rio), Sté­phane Créty (des­sins) & Ales­sia Nocera (cou­leurs), La pierre du chaos – t.02 : Le temps des bar­bares, Bam­boo, label “Dra­koo”, jan­vier 2021, 48 p. – 14,50 €.