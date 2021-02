Alain Bashung, Covers

Une forme de ténèbres où halo et ardeur tremblent

Voici pour une fois une réédi­tion qui se jus­ti­fie com­plè­te­ment. En effet, ces onze “covers” de stan­dards amé­ri­cains ou de chan­sons fran­çaises (pas n’importe les­quelles) prouvent que Bashung n’était pas seule­ment un auteur com­po­si­teur mais un réin­ter­prète des chan­sons des autres.

L’album est donc enfin dis­po­nible en Vinyle LP Noir à l’unité hors du cor­pus de l’oeuvre inté­grale en cof­fret collector.

Chaque reprise est un joyau là où le son élec­trique d’une gui­tare solo reverb crée des orches­tra­tions à la force magique. Les ver­sions ori­gi­nales trouvent ici des ver­sions géniale.

Et si Chris­tophe avait pro­posé une reprise superbe d’ « Alca­line », Bashung lui ren­voie la balle avec sa revi­si­ta­tion impres­sion­nante des “mots bleus”.

Les mor­ceaux sont des choix de choix. Se per­çoit com­bien le com­po­si­teur aurait aimé les écrire et qu’ il les réin­sère dans son propre uni­vers. En témoigne un titre qui long­temps resta hors sup­port : « Hey Joe ». Celui de Johnny Hal­ly­day est bien pâle face à cette ver­sion.

La vraie sau­va­ge­rie rock de Hen­drix est à recher­cher chez l’interprète de “Gaby” plu­tôt que chez celui de “Gabrielle”.

Le créa­teur de “Fan­tai­sie mili­taire” (de très loin son chef-d’oeuvre) pro­pose avec un tel vinyle des plages bien plus qu’anecdotiques. A la fois croo­ner et rocker à la voix inimi­table, gui­ta­riste d’envergure Bashung donne là toute l’étendue de son talent.

“That’s All Right Mama” de Pres­ley, “L’homme à tête de chou” de Gains­bourg , “Le Sud” de Nino Fer­rer prennent une enver­gure inédite. Enre­gis­trés à divers moments de sa car­rière, ces titres res­sus­citent l’interprète.

Bashung invente des ver­sions qui n’ont plus besoin de parenté. Preuve qu’un tel rebelle n’était pas sans cause. Tout est porté à l’extrême ténuité : le son à la fois s’incurve, se forge, s’incruste dans une fra­gi­lité vacillante. Elle plonge pour mieux se déga­ger des creu­sets pre­miers au sein d’une forme de ténèbres où halo et ardeur tremblent.

Chaque titre avance comme une louve vers son loup.

jean-paul gavard-perret

Alain Bashung, Covers, Pan­théon Uni­ver­sal, 2021.



Tra­ck­list de l’album “Covers” :

01.That’S All Right Mama

02.Avec Le Temps

03.Bruxelles

04.Céline

05.Les Amants D’Un Jour

06.Everybody’S Tal­kin’

07.Le Sud

08.L’Homme A Tête De Chou

09.Le Tango Funèbre

10.Hey Joe

11.Les Mots Bleus