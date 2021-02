Rania Matar, On Either Side of the Window, Portraits During COVID-19

Pande­mia

La pho­to­graphe liba­naise amé­ri­caine Rania Matar montre dans sa série On Either Side of the Win­dow com­ment le prin­temps a changé nos vies sous l’effet de la pan­dé­mie du Covid.

Les rou­tines ont changé car les villes ont obligé le main­tien à la mai­son de leurs habitants.

Les images illus­trent com­ment ils ont passé leur temps de latence. Dans ce but, l’artiste a contacté ses amis pour prendre leurs por­traits en éta­blis­sant une connexion et les pho­to­gra­phier à tra­vers une fenêtre.

Rania Matar montre donc une vie au point mort car réduite au confinement.

Ses pho­to­gra­phies mettent l’accent sur la col­la­bo­ra­tion entre le pho­to­graphe et ses modèles. Elles ou ils deviennent des acteurs par l’interaction deman­dée.

Néan­moins, existent dans toutes ces prises des pos­tures trop évi­de­ment sur­jouées pour culmi­ner dans une vision en profondeur.

L’ensemble reste ainsi plus décep­tif que per­ti­nent et véri­ta­ble­ment troublant.

jean-paul gavard-perret

Rania Matar, On Either Side of the Win­dow, Por­traits During COVID-19, Cor­nell Fine Arts Museum, Win­ter Park, Flo­rie, du 2 février au 9 mai 2021.