Olivia Kiernan, Les liens du sang

Avec ce roman, Oli­via Kier­nan pro­pose la seconde enquête (Irres­pi­rable – Hugo Thril­ler, 2018) de son héroïne la com­mis­saire Fran­kie Shee­han. Celle-ci dirige le bureau cen­tral, à Dublin, d’une struc­ture consti­tuée il y a trois ans, pour s’occuper des affaires com­pli­quées. Jack Clancy super­vise le bureau en tant que direc­teur adjoint de la police. (Le nom de ce per­son­nage a-t-il été choisi en hom­mage ?)

L’intrigue s’articule entre la situa­tion actuelle, les inves­ti­ga­tions sur un double meurtre com­mis à quelques jours d’intervalle, et qui sera suivi par un troi­sième, et la recherche sur deux assas­si­nats per­pé­trés il y a dix-sept ans.

Tanya West, la belle-sœur de la com­mis­saire Fran­kie Shee­han, a invité celle-ci à ren­con­trer Sean Hen­nessy. En tant qu’avocate, elle par­ti­cipe à l’association La jus­tice en ques­tion qui se penche sur le cas de Sean. Accusé du meurtre de ses parents, d’avoir tenté de tuer sa sœur, il a fait quinze ans de pri­son. Il a tou­jours dit qu’il était inno­cent. Il vient de sor­tir et un docu­men­taire pour la télé­vi­sion est cours d’élaboration. Tanya a besoin de l’expertise de Fran­kie sur ce dos­sier. Elle accepte du bout des lèvres quand un appel télé­pho­nique est le bien­venu.

Jack Clancy, le direc­teur adjoint lui demande de se rendre à l’église Sainte-Catherine de Clon­tarf où deux cadavres viennent d’être décou­verts. Un homme, por­tant un cos­tume de prêtre, tient dans sa main un cou­teau ensan­glanté. À côté, sur le ventre, une femme égor­gée, porte de nom­breuses plaies dans le dos. D’après les appa­rences, l’homme est mort depuis plu­sieurs jours, alors que la femme a été tuée sur les lieux, son égor­ge­ment pro­vo­quant un jet de sang sur une ran­gée de prie-Dieu.

Les cadavres sont vite iden­ti­fiés. Il s’agit d’un couple. Qui en vou­lait à ces deux per­sonnes ? Pour­quoi une telle mise en scène ? Ce meurtre, dans une région rela­ti­ve­ment calme, coïn­cide avec la sor­tie de pri­son de Sean. Fran­kie com­prend qu’elle doit remon­ter dans le passé pour élu­ci­der cette affaire. Mais…

La roman­cière fait le choix d’une nar­ra­tion à la pre­mière per­sonne, pas­sant tout le récit par le filtre de Fran­kie. Ceci lui auto­rise un déve­lop­pe­ment des pro­cé­dures poli­cières aux­quelles un enquê­teur doit se plier et de suivre le che­mi­ne­ment des réflexions, des inter­ro­ga­tions, des doutes, des fausses pistes qui semblent pour­tant si pro­met­teuses, des déboires, des décep­tions.

Autour de l’héroïne, gra­vitent une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes aux por­traits si proches de la réa­lité. La psy­cho­lo­gie de cha­cun d’eux est pesée, pen­sée, appro­fon­die et adap­tée pour don­ner le sen­ti­ment de ne plus être dans une fic­tion.

L’histoire s’appuie sur des élé­ments qui trouvent leur place selon une belle logique avec un rythme soutenu.

L’Irlande en toile de fond avec ses pay­sages, ses usages, le mode de vie de ses habi­tants donne un relief par­ti­cu­lier à l’enquête. Avec ce nou­veau roman, Oli­via Kier­nan pro­pose un récit cap­ti­vant.

On se laisse prendre à suivre avec inté­rêt les diverses péri­pé­ties jusqu’à une chute qui se devine difficilement.

serge per­raud

Oli­via Kier­nan, Les liens du sang (The Killer In Me), tra­duit de l’anglais par Vincent Guilluy, Hugo Poche, coll. “Sus­pense” n°256, novembre 2020, 464 p. – 7,60 €.