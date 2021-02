Patrice Perna & Francisco Ruizge, La part de l’ombre – t.01 : “Tuer Hitler”

À quoi tient le dérou­le­ment de l’Histoire…

Le 9 novembre 1938, à Munich, un homme armé d’un pis­to­let se rend au stade pour une céré­mo­nie de com­mé­mo­ra­tion. À son voi­sin qui l’interroge, il se pré­sente comme jour­na­liste de La Gazette de Lau­sanne. Quand Hit­ler, entouré de sa garde, passe aux pieds des gra­dins, il remet son arme dans sa poche, la dis­tance est trop grande.

À Berlin-Est, fin 1955, au Ber­li­ner Zei­tung, Wolf Fiala, nou­vel­le­ment recruté, dis­tri­bue le cour­rier aux jour­na­listes. Le rédac­teur en chef butte dans son cha­riot et s’étale. Alors que Wolf va se faire incen­dier, Gun­tram Mul­ler, le jour­na­liste “société”, le défend. Puis, il lui pro­pose d’aller prendre l’air et de rece­voir sa pre­mière leçon de jour­na­lisme, après que Wolf lui a avoué ses ambi­tions. Il l’emmène à l’Ouest assis­ter à une demande de cas­sa­tion de la sen­tence de mort pro­non­cée par le tri­bu­nal du peuple le 18 décembre 1939.

Ce pro­cès vise à réha­bi­li­ter la mémoire de Mau­rice Bavaud, un jeune Suisse qui a tenté, à deux reprises, de tuer Hit­ler. La cas­sa­tion reje­tée, Gun­tram pro­pose au père de Mau­rice de faire appel. Il se pré­sente comme témoin avec des élé­ments nou­veaux. À l’époque, il était ins­pec­teur à la Kriminal-Polizei de Ber­lin. Il avait été chargé par le tri­bu­nal d’éclairer cer­tains faits. Et il entraîne Wolf dans sa quête, le char­geant de mis­sions d’investigation…

Patrice Perna, qui appré­cie les récits de fiction-historique, a décou­vert le per­son­nage dans un roman de Phi­lip Kerr. Ce roman­cier est l’auteur, entre autres, de La Tri­lo­gie ber­li­noise por­tée par Bern­hard “Ber­nie” Gun­ther, un ins­pec­teur de police contraint de démis­sion­ner en 1936 par le régime. Il devient enquê­teur privé mais son talent inté­resse les nazis qui le contraignent à mener des enquêtes pour eux.

En quelques lignes, dans un roman, Kerr évoque Mau­rice Bavaud lais­sant le soin, comme il le fai­sait sou­vent, à ses lec­teurs d’approfondir eux-mêmes des infor­ma­tions dis­til­lées. C’est ainsi que Patrice Perna a fait connais­sance avec ce per­son­nage authen­tique et son par­cours au poten­tiel nar­ra­tif riche et intéressant.

Maurice Bavaud est un jeune Suisse qui a voulu sup­pri­mer Hit­ler en 1938. Il a pu, par deux fois appro­cher sa proie, mais les cir­cons­tances ne lui ont pas per­mis d’aller au terme de son geste. Il est arrêté, pour un fait mineur, jugé et exé­cuté. Quelles étaient ses moti­va­tions ? A-t-il agi seul, de son plein gré ? Autant de ques­tions que se posent le jour­na­liste et son élève.

Pour suivre et faire décou­vrir le par­cours de ce jeune homme, le scé­na­riste met en scène deux per­son­nages, Gun­tram Mul­ler et Wolf Fiala. Si le pre­mier a un passé mou­ve­menté le second approche le métier de jour­na­liste et ambi­tionne de se his­ser à la hau­teur d’un Albert Londres. Au cœur d’un sys­tème com­mu­niste féroce, le per­son­nage de Gun­tram détonne par sa liberté de pen­sées et sa faculté à les expri­mer. Ils vont fouiller le passé, recher­cher les liens noués, les rap­ports entre­te­nus pour expli­quer les rai­sons de ses gestes, lui, le jeune homme timide, issu d’une famille modeste.

C’est Fran­cisco Ruizge qui œuvre, avec un trait réa­liste, à mettre cette his­toire en images. Il exprime par­fai­te­ment le contexte, res­ti­tue l’époque par les acces­soires, vête­ments et moyens de trans­port. Ses décors, très pré­sents, sont détaillés et orga­nisent la lec­ture du récit.

Les cou­leurs de Delf réus­sissent à faire vibrer l’atmosphère sombre, froide, terne de cette année 1955, dans un pays qui n’avait rien de riant.

Un récit his­to­rique conté avec rythme et sus­pense qui sort de l’ombre un per­son­nage ordinaire.

serge per­raud

Patrice Perna (scé­na­rio), Fran­cisco Ruizge (des­sin), Delf (cou­leur), La part de l’ombre – t.01 : Tuer Hit­ler, Glé­nat, coll. “24x32”, jan­vier 2021, 56 p. – 14,50 €.