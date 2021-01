Melody Gardot, Sunset in the Blue

Sucre­rie

Présen­tée sou­vent comme la nou­velle diva du Jazz, Mélo­die Gar­dot n’en n’est qu’un ersatz. Certes, nul ne peut contes­ter la qua­lité de sa voix.

Mais elle est au ser­vice — et plus par­ti­cu­liè­re­ment dans cet album - d’une confi­se­rie même lorsqu’elle inflige un reloo­king musi­cal à cer­tains standards.

Tout reste siru­peux et fluc­tue dans un mate­las de tur­bu­lences atté­nuées et asep­ti­sées. La dia­pha­néité est une mince pel­li­cule. Elle ne rend en rien sen­sible le magné­tisme qui fit un temps le piment de l’égérie jazzy. L’album pos­sède tou­te­fois de quoi plaire à un très large publique intoxi­qué de musique plus ou moins « ambient ».

Tout est cali­bré, doux, petit bra­quet sous des nappes de violons.

Il n’existe pas la moindre prise de risque. L’auditeur n’est jamais décon­te­nancé puisqu’il reste en ter­ri­toires conquis. Ce pro­duit mar­ke­ting est le type même de l’album anec­do­tique. La musique, mélo­dique à sou­hait, demeure d’une sen­sua­lité conve­nue loin de toutes herbes folies ou audaces afin de trous­ser ou d’illustrer l’idée majeure que les his­toires d’amour finissent mal en géné­ral.

Pas de quoi en faire un fro­mage. Fallait-il en faire une galette ? C’est discutable

Le smooth jazz a donc trouvé sa nou­velle ver­sion Mais nous demeu­rons bien en-deçà d’une Sade ou de Lisa Ken­dall. C’est dire si Melody Gar­dot est fort éloi­gnée des grandes heures du jazz. Billie Holi­day doit se retour­ner dans sa tombe en goû­tant de telles confi­se­ries.

La blonde pur­pu­rine rôde autour du jazz pour le faire per­du­rer dans une ver­sion commerciale.

jean-paul gavard-perret

Melody Gar­dot, Sun­set in the Blue, Decca, 2021.