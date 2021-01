Léa Chrétien & Gontran Toussaint, Louisiana, la couleur du sang — épisode 2

Dans la Loui­siane profonde…

Louise Soral, sur l’insistance de ses petites-filles et de ses filles, se décide à racon­ter l’histoire de sa famille depuis qu’Augustin Mau­bus­son, son arrière-grand-père, s’est ins­tallé en 1805 dans une plan­ta­tion sucrière en Loui­siane.

Mais, elle la dicte à Hazel, sa dame de compagnie.

Ce second tome s’appuie essen­tiel­le­ment sur le per­son­nage de José­phine, la fille des fon­da­teurs de la plan­ta­tion. Augus­tin est mort tra­gi­que­ment et Lau­rette, son épouse, sombre dans le déni. Mais elle a demandé à Antoine, son fils, parti en France, de reve­nir pour gérer la plan­ta­tion.

José­phine est très proche de Marie Laveau, une prê­tresse vau­dou. Elle épouse Georges, un jeune Fran­çais venu déve­lop­per le com­merce du vin à la Nouvelle-Orléans.

Antoine, sous le pré­texte de mener les affaires com­mer­ciales, s’est ins­tallé à la Nouvelle-Orléans où il mène une vie de débauche.

Après la céré­mo­nie du mariage, l’ambiance est trou­blée par l’attitude d’Antoine, pris de bois­son, qui veut abu­ser d’une esclave. Sa sœur inter­vient, ainsi que Georges. Antoine menace celui-ci en évo­quant ses pen­chants si par­ti­cu­liers.

Si Georges se montre pré­ve­nant, il est très vite pris par ses acti­vi­tés et de plus en plus absent. C’est ainsi, qu’à l’hiver 1823, José­phine accouche, avec l’aide de Marie, d’un gar­çon qu’elle appelle Jean.

Elle reste seule à gérer la plan­ta­tion. Les années passent, Jean gran­dit, est amou­reux de Caliste, une esclave. José­phine se déses­père, pen­sant que cela ne s’arrêtera jamais…

Garder la cou­leur du sang est une pré­oc­cu­pa­tion capi­tale de ces pro­prié­taires qui n’acceptaient pas de mariages entre Blancs et Noires. Il fal­lait conser­ver une cer­taine lignée. Ceci n’empêchait pas les plan­teurs d’abuser des esclaves, de leur faire des enfants.

Cette saga fami­liale, en trois tomes, donne l’occasion de revivre l’histoire de ces exploi­ta­tions, de ceux qui y tra­vaillaient. Mais, c’est sur­tout l’existence de ces femmes qui, bien que n’ayant civi­le­ment aucun droits, avaient la volonté de gérer et faire pros­pé­rer ces plan­ta­tions, ces domaines.

D’ailleurs, cette tri­lo­gie est un hymne à la femme, à la force dont celle-ci sait faire preuve, pré­sen­tant la gente mas­cu­line sous son côté le plus sombre, gou­ver­née par le désir sexuel et l’alcool.

Léa Chré­tien a eu l’idée de racon­ter cette his­toire lors d’un voyage dans le sud des États-Unis. Elle a recueilli des témoi­gnages, réuni une docu­men­ta­tion consé­quente. Elle mêle réa­lité his­to­rique et vie quo­ti­dienne dans ces plan­ta­tions, les rap­ports entre les castes diri­geantes, les liens qui unis­saient tous ceux qui œuvraient.

Elle dresse, ainsi, de magni­fiques figures fémi­nines, ces héroïnes qui ont dû faire face à nombre de dif­fi­cul­tés, affron­ter de ter­ribles dilemmes et opter pour des choix dou­lou­reux.

Autour de José­phine, dont la scé­na­riste donne un por­trait étu­dié en pro­fon­deur, s’agite une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes sur une génération.

Le des­sin réa­liste est l’œuvre de Gon­tran Tous­saint qui, d’un trait assuré, donne vie à des per­son­nages de toute beauté, tant fémi­nins que mas­cu­lins. Il réa­lise des décors tra­vaillés, enri­chis­sant ses vignettes de mul­tiples détails. Ainsi, peu d’entre elles ont un simple fond uni.

On doit la mise en cou­leurs à Léa Chré­tien qui, alter­nant, selon les lieux, des teintes chaudes ou froides, res­ti­tue avec brio les atmo­sphères de ces microcosmes.

Une saga remar­quable, aux per­son­nages bien cam­pés, ser­vie par un gra­phisme réussi.

lire un extrait

serge per­raud

Léa Chré­tien (scé­na­rio et cou­leur) & Gon­tran Tous­saint (des­sin), Loui­siana, la cou­leur du sang — épi­sode 2, Dar­gaud, jan­vier 2021, 56 p. – 14,50 €.