Kishwar Desai, La mer d’innocence

Un por­trait au vitriol de la société indienne



Avec La mer d’innocence, Kish­war Desai révèle la troi­sième enquête de Sim­ran Singh, cette tra­vailleuse sociale qui aime, par-dessus tout, s’insérer dans des affaires cri­mi­nelles bien que sa par­ti­ci­pa­tion béné­vole soit vue par beau­coup comme une ingé­rence aga­çante.

Elle a quarante-six ans, vit avec sa mère et la jeune Durga qu’elle a adop­tée après l’avoir défen­due lorsqu’elle était accu­sée de meurtre (Témoin de la nuit — Mikrós Noir, 2019). Elle est sans com­plai­sance vis-à-vis d’elle-même, décri­vant par exemple : “… mon bras gras­souillet orné d’un tatouage…à la chair flasque pendouillante…”

Simran com­mence des vacances sur une plage à Goa avec Durga, sa fille de seize ans. Elle a reçu une vidéo envoyée par Amar­jit, com­mis­saire à Dehli et ex-amant, qui la met mal à l’aise par son carac­tère sexuel et la vul­né­ra­bi­lité de la jeune fille qui ne doit pas avoir plus de seize ans. Son malaise se ren­force lorsque, sur la plage, Vee­ramma, une mar­chande ambu­lante, qui réa­lise un tatouage au henné sur sa fille, fait une réflexion en voyant pas­ser une jeune fille blonde. Celle-ci res­semble à celle de la vidéo.

Et Amar­jit débarque à l’hôtel. Il a besoin de Sim­ran pour inter­ro­ger dis­crè­te­ment les tou­ristes et employés des paillotes des plages avoi­si­nantes car la situa­tion est dif­fi­cile. La vidéo a été trou­vée sur un télé­phone enfoui dans le sable et dif­fu­sée à de nom­breux res­pon­sables. Marian a signalé la dis­pa­ri­tion de Liza, sa sœur. Face à l’inertie de la police, elle menace de se plaindre au haut-commissariat bri­tan­nique et de contac­ter les médias.

Cette affaire doit être réso­lue sans publi­cité car la répu­ta­tion de Goa ne doit pas souf­frir, il y a un enjeu éco­no­mique fort. Cepen­dant, Sim­ran résiste et ne veut pas gâcher ses vacances et celles de sa fille.

Aussi, c’est Marian, pous­sée par Amar­jit, qui se rap­proche d’elle et…

Ce roman est paru, pour la pre­mière fois en 2013. Il met en scène des situa­tions qui découlent d’une cor­rup­tion à tous les niveaux d’un pays en voie de moder­ni­sa­tion mais qui reste en butte à de nom­breux usages ances­traux. Outre la délin­quance habi­tuelle, celle que sévit par­tout ailleurs, tra­fics divers, drogue… la place de la femme reste dif­fi­cile. Ce pays aux tra­di­tions sécu­laires encore très ancrées ne sait pas trai­ter la ques­tion de la sexua­lité fémi­nine.

C’est tou­jours la contrainte, le non-droit pour les femmes avec, en plus, ce défi­cit de pré­sence qui mul­ti­plie les viols sau­vages. La roman­cière cite deux exemples qui ont eu un grand reten­tis­se­ment entre celui de cette étu­diante vio­lée et bat­tue à mort dans un bus à New Dehli en décembre 2012 et celui de Scar­lett Kee­ling, une jeune bri­tan­nique sur une plage de Goa en 2008. Elle révèle que nombre de situa­tions de ce genre, moins média­ti­sées, se déroulent très régulièrement.

Avec sa sin­gu­lière enquê­trice, Kish­war Desai dresse un état des lieux sans langue de bois, sans indul­gence, dénon­çant une cor­rup­tion endé­mique à tous les niveaux, du plus bas jusqu’au som­met de l’État. En outre, elle brosse l’envers du décor des plages “idyl­liques” de Goa, racon­tant les mafias, la drogue, l’alcool, le viol, le meurtre et l’omerta.

Elle dénonce la dété­rio­ra­tion de la police, les arres­ta­tions arbi­traires, la tor­ture des incul­pés, les tra­fics en tous genres, l’impunité des poli­ti­ciens affai­ristes. Elle met en lumière le sort des femmes sous la coupe de pré­da­teurs machistes.

Un roman qui se lit avec inté­rêt tant pour le sus­pense et les péri­pé­ties, Sim­ran n’hésitant pas à se mettre en dan­ger, que pour la des­crip­tion de l’univers du tou­risme bal­néaire en Inde, pour la dénon­cia­tion véhé­mente des vio­lences répé­ti­tives et bana­li­sées faites aux femmes.

serge per­raud

Kish­war Desai, La mer d’innocence (The Sea of Inno­cence), tra­duit de l’anglais (Inde) par Benoîte Dau­vergne, L’aube, coll. “Mikrós Noir”, jan­vier 2021, 416 p. – 12,90 €.