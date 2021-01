Federigo Tozzi, Barques renversées

Avoir en main le temps qui s’évade

Pour Tozzi, il suf­fit de regar­der le ciel cou­ché sur le dos d’une barque ren­ver­sée pour ali­gner des phrases.

Encore faut-il savoir les écrire comme le poète dans une langue fluide où se mêle l’eau de l’âme et tout ce qu’elle retient du micro­cosme au macrocosme.

“Me rap­pro­chant de moi-même, je suis venu de très loin ; sans jamais me tou­cher.” écrit le poète dans son livre. Il semble se construire en avan­çant, là où tout devient imprévu mais néces­saire.

Ce qui est notable est retenu en des formes où le proche et le loin­tain se mêlent et où des spasmes roulent.

De celle qui est le sujet du traité De l’âme d’Aristote, le poète ita­lien libère ses amarres pour que cette âme épouse tout ce qu’elle voit, res­sent ou spé­cule dans les rela­tions entre le le moi, l’humain, la nature le réel pour inven­ter une constel­la­tion inédite pour que le corps sans sésame mais en âme se des­celle sans néan­moins jamais atteindre un jar­din de palmes.

Si bien que même à l’infini le poète semble sou­mis. Il règne sur les époques en héri­tier des psy­chés de l’antiquité et de ce qui les a rem­pla­cées. Existe une force qui va contre l’angoisse et la dépres­sion d’un Nietz­schéen en joie et qui accepte l’incomplétude des êtres dont le bégaie­ment est au fond un savoir.

L’âme n’est plus ici une entité : elle est une machine en acte por­tée sur ce qui arrive et ce qui se passe. Le tout entre ten­sions et répits.

Existe là une puis­sance de feu propre à une conquête inté­rieure et exté­rieure là où, sans doute, l’auteur fait for­cé­ment l’expérience d’une soli­tude cer­taine pour avoir en main le temps qui s’évade.

jean-paul gavard-perret

Fede­rigo Tozzi, Barques ren­ver­sées, tra­duc­tion de l’italien & post­face de Phi­lippe Di Meo, édi­tions La Barque, 2020, 91 p. — 18,00 €.