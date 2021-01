Philippe Pelaez & Carlos Puerta, Maudit sois-tu – t.02 : “Moreau”

Quand le Fan­tas­tique… est fantastique !

En juin 1848, dans un port du York­shire, en Angle­terre, un conflit éclate entre le doc­teur Jérôme Moreau et le capi­taine de port qui ne veut pas qu’on décharge le voi­lier avant son ins­pec­tion. Moreau obtem­père mais, il ouvre une cage ordon­nant à Cla­rence de chas­ser : “Il est à toi…“

Dans une gare, Percy accom­pagne sa mère, Mary Shel­ley, qui répond à l’invitation du Dr Moreau. Dans le com­par­ti­ment, elle ren­contre Charles Dar­win, éga­le­ment invité. Ils évoquent le grand-père de ce der­nier dont les idées ont été d’une grande influence sur les écrits de Mary. Un bédouin fait irrup­tion et s’installe sans mot dire.

Sur une lande, Zaroff et Moreau observent d’étranges créa­tures qui chassent le cerf en dis­ser­tant sur Dieu et sur les hommes qui osent façon­ner, modi­fier la matière. Moreau rap­pelle qu’il s’est sui­cidé il y a vingt-sept ans et qu’il ne faut pas l’appeler John.

Au châ­teau, l’accueil est trou­blé par l’arrivée d’Emily Brontë sur un che­val emballé. Elle est rapi­de­ment rat­tra­pée par le bédouin, cos­tume qui cache Richard Bur­ton, l’explorateur.

Et lorsqu’après un plan­tu­reux repas Moreau dévoile le sujet de ses expé­riences ainsi que ses résul­tats, ce n’est pas l’effet qu’il escomp­tait auprès de ces per­sonnes qui ont osé, dans des domaines bien dif­fé­rents, fran­chir des limites interdites…

Après Zaroff qui se déroule en 2017, le scé­na­riste remonte le temps et situe l’action du pré­sent tome en 1848. Il réunit Mary Shel­ley, âgée de 51 ans, qui a acquis la renom­mée avec son roman Fran­ken­stein, paru en 1818 de façon ano­nyme ; Richard Bur­ton, un per­son­nage authen­tique dont l’existence est sans doute plus riche que nombre d’aventuriers de fic­tion. Il adjoint Emily Brontë qui vient de faire paraître, sous pseu­do­nyme, Les Hauts de Hur­levent. Il ajoute Charles Dar­win qui a conçu une théo­rie sur l’évolution, théo­rie qu’il peau­fi­nera jusqu’à la paru­tion de L’Origine des espèces, son livre révo­lu­tion­naire en 1859.

Le doc­teur Moreau est le per­son­nage cen­tral du roman de H.G. Wells paru en 1896 où l’auteur, un des plus grands écri­vains de science-fiction, mène une réflexion sur les rela­tions entre l’être humain et l’animal. Il pousse, de belle manière, la théo­rie de l’évolution de Charles Dar­win en la met­tant en pra­tique de façon chi­rur­gi­cale au moment où, en Angle­terre, un débat fait rage à pro­pos de la vivisection.

Mais com­ment le scé­na­riste peut-il intro­duire dans son récit un per­son­nage qui ne verra le jour que quarante-huit ans plus tard ? C’est un des élé­ments de l’intrigue.

Ce second tome met en scène des per­son­nages authen­tiques tous liés d’une manière ou d’une autre à une cer­taine trans­gres­sion de la posi­tion bien­pen­sante de la noblesse et de bour­geoi­sie bri­tan­nique, pour une intrigue sub­tile et riche en émotions.

Le gra­phisme, qui est l’œuvre de Car­los Puerta, est magni­fique. En cou­leurs directes, il met en pages des vignettes superbes, une série de por­traits et de décors remar­quables. Sa démarche est celle d’un his­to­rien, réunis­sant la docu­men­ta­tion adé­quate pour ser­vir le scé­na­rio qu’il doit ima­ger. On quitte la bande des­si­née pour entrer dans le domaine de l’illustration.

Ce second tome (avant Shel­ley) est splen­dide, ouvrant sur une lec­ture pas­sion­nante, ame­nant des appro­fon­dis­se­ments riches en décou­vertes, et un véri­table régal pour les yeux.

voir un extrait (pre­view)

serge per­raud

Phi­lippe Pelaez (scé­na­rio) & Car­los Puerta (des­sin et cou­leurs), Mau­dit sois-tu – t.02 : Moreau, Ankama, coll. “BD”, jan­vier 2021, 64 p. – 15,90 €.