Jean-François Dalle-Rive, Loisirs populaires (exposition)

Isoler le factice

Depuis plus de qua­rante ans, Jean-François Dalle-Rive pour­suit son che­min avec des séries qui sont tou­jours des suites d’oeuvres in pro­gress.

En consé­quence, elles tra­versent le temps pour le rete­nir avec un regard humain et atten­tif sur des thèmes réma­nents sur les êtres et leurs céré­mo­nies païennes : de la foire de Beau­crois­sant à la recherche du père Noël dans les centres com­mer­ciaux comme dans sa propre his­toire de la Bien­nale de Lyon et les jar­dins de Clau­del à Brangues.

Chimiste de for­ma­tion, puis élève de la seconde pro­mo­tion de l’école de la pho­to­gra­phie d’Arles, l’artiste fait preuve à la fois d’un niveau d’exigence tech­nique rare et d’ “un regard” — sans celui-ci la tech­ni­cité ne peut pas grand chose.

Et c’est ce qui dif­fé­ren­cie le tra­vail arti­sa­nal et artistique.

Jean-François Dalle-Rive n’accepte ni la perte, ni l’oubli. Obses­sion­nel jusque qu’avec ses boîtes de clas­se­ment, il devient l’archiviste de sa propre quête où, au besoin, le sens du cadrage per­met d’isoler le fac­tice au ser­vice d’un “vrai” en voie de dis­pa­ri­tion.

Conser­va­teur du temps, il ne l’est pas dans ses prises. Il refuse toute “pose” et s’il pra­tique une forme de photo “volée”, c’est dans un sens par­ti­cu­lier et respectueux.

Car même s’il demande le droit de pho­to­gra­phier, il s’oblige à ne pas publier la moindre photo où les per­sonnes seraient iden­ti­fiables. Il attend par­fois vingt ans.

Si bien que celles ou ceux qui se recon­naissent retrouvent là des émo­tions par­ti­cu­lières : un com­merce ambu­lant qui s’est revu, enfant à la Foire de Beau­crois­sant 20 ans plus tôt a offert au pho­to­graphe quatre paires de chaus­settes en fil d’Ecosse…

jean-paul gavard-perret

Jean-François Dalle-Rive, Loi­sirs popu­laires, Gale­rie Alte­rArt, Gre­noble, du 11 février au 14 mars 2021.