Henri Michaux à l’épreuve des sensations

Fata Mor­gana repu­blie le texte paru ori­gi­nai­re­ment dans un petit opus­cule de l’Herne. Michaux y retrace une expé­rience intime suite à un acci­dent. Le bras droit cassé, le poète, dès le len­de­main de sa chute, s’est mis “tant bien que mal, mal­gré sa mal­adresse, sa presque inexis­tence, à écrire ver­mi­cu­lai­re­ment de la main gauche pour ne pas perdre trace entière de cet aspect gelé et belle-au-bois-dormant de la nature”.

Le tout pour décrire au plus près de ses sen­sa­tions ce qui se passe, en un tel état.

Lui appa­raît bien­tôt l’idée que “le corps gauche est une manière inté­rieure, porté par les sen­sa­tions et l’imagination”. Si bien que le bras droit cassé crée “une rup­ture dans la per­cep­tion du corps, point de départ de ce texte, voyage inté­rieur, côté gauche.” Michaux y découvre une leçon de conduite.

Le cher­cheur d’ombre ne pou­vait que culti­ver cette infir­mité pro­vi­soire pour atteindre des “émer­gences — résur­gences” qui échappent à tout ce qui file “droit”.

Sa stra­té­gie per­met à la fois un refus, un “non” et l’apparition d’une des­truc­tion de cer­taines fron­tières. C’est par­fois sub­ti­le­ment drôle, par­fois cin­glant et sans appel. Michaux prouve que ses approches n’ont rien de répé­ti­tives.

Il joue au besoin au tra­pé­ziste contraint par les inci­dents de parcours.

Il en accepte les sol­li­ci­ta­tions et les sol­li­ci­tudes qui per­mettent de ne jamais limi­ter l’écriture à une parade. Il prouve que celle-là existe tou­jours. Pas for­cé­ment en tota­lité, mais l’auteur ne fuit pas ce qui le han­di­cape.

Il mène tou­jours plus loin la quête de l’intime au plus près de la sen­sa­tion en une sorte de génie de la vie inté­rieure et, ici, par un chan­ge­ment de “main”.

jean-paul gavard-perret

Henri Michaux, Bras cassé, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2021, 64 p.