Leonardo Sciascia, Portrait sur mesure

Une mariée de tous les jours

Leonardo Scias­cia (1921–1989) demeure avec Piran­dello le plus grand écri­vain sici­lien du XXe siècle. Certes, son étoile a bien pâli, sans doute parce que le moment n’est plus enclin à la pro­pen­sion de l’auteur : « J’écris seule­ment pour faire de la poli­tique. »

Ce livre pro­pose un choix de ses textes — articles, essais, sou­ve­nirs, textes d’intervention.

L’auteur y défend des posi­tions propres à mettre à nu des dif­fi­cul­tés de la Sicile : les réa­li­tés de la mafia mais aussi le poids de l’histoire de l’île dans le Moyen Âge arabe et nor­mand.

Existent aussi des textes sur les enjeux de la lit­té­ra­ture et son objec­tif. A savoir, pour l’auteur, la lutte pour le pro­grès, la jus­tice. Ce qui a faite d l’écrivain une des consciences les plus aiguës de son temps.

Scias­cia reste ici le com­bat­tant pour la vérité. Oppo­sant, scep­tique et pam­phlé­taire, il met à mal les abus des pou­voirs.

Le tout dans ce qui fait son style : sobriété exem­plaire, conci­sion et ironie.

Preuve que l’auteur a tou­jours expé­ri­menté dans le dépouille­ment une forme de maté­ria­li­sa­tion de l’invisible et un ren­ver­se­ment des sta­tuts et sta­tues. Il donne à la den­sité conti­nue du monde de nou­velles pers­pec­tives en ne ces­sant de jouer entre opa­cité et trans­pa­rence.

Cette remise en cause des champs poli­tiques reste capi­tale. Elle n’est ni un renie­ment ni une néga­tion mais l’expression d’une redis­po­si­tion de la littérature.

Contre les nos­tal­giques de la trans­cen­dance, de la sacra­li­sa­tion et contre les cyniques qui se contentent de jouer avec les simu­lacres de l’idéologie, l’auteur aura tou­jours suivi un che­min exem­plaire.

Pas­sa­ger d’une his­toire sale­ment vécue, il a est resté au bras de la Sicile pour la déli­vrer de ses souteneurs.

A l’inverse de ceux-ci, elle ne fut pas sa mariée d’un seul soir mais de tous les jours .

jean-paul gavard-perret

Leo­nardo Scias­cia, Por­trait sur mesure, tra­duit de l’italien et pré­senté par Fré­dé­ric Lefebvre, Edi­tions Nous, coll. Via, 2021, 192 p. — 18,00 €.