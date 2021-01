Didier & Lyse Tarquin, U.C.C. Dolores — t.03 : “Cristal rouge”

Un space opera qui déménage

Ce troi­sième tome qui clôt un pre­mier cycle apporte les réponses tant sou­hai­tées depuis que Mony a quitté le couvent à ses dix-huit ans et qu’elle a pris pos­ses­sion de son étrange héri­tage. Et les scé­na­ristes ne sont pas avares de révé­la­tions ni de coups de théâtre, n’hésitant pas à faire ce qui est peu com­mun dans des récits d’aventures.

Didier et Lyse Tar­quin mul­ti­plient les rebon­dis­se­ments pro­po­sant dans chaque planche une action tonique, des explo­sions, des tirs, des attaques, une mani­fes­ta­tion bru­tale de la mala­die de Kash, des décou­vertes inédites, des situa­tions qui inter­pellent. C’est l’aventure à l’état pur. Les dia­logues sont enle­vés, les répar­ties fusent, sou­vent très drôles et décalées.

Le géné­ral Mac­Mon­roe, très dévêtu sur un lit, fait face à Mony, une char­mante reli­gieuse, pour l’heure, bien peu vêtue. Sa pose mérite, dit-il, de figu­rer sur la car­lingue de son Dolores. Arrive dans la chambre la Mère supé­rieure des Nou­veaux Pion­niers qui ne s’offusque pas de la situa­tion mais exige qu’il lui rap­porte le Cris­tal rouge et le Glaive de Tas­sili. De colère face au refus du géné­ral, elle fait dévo­rer la jeune femme par ses papillons et émas­cule Mac­Mon­roe pour être sûre qu’il exé­cute sa mis­sion… sans se lais­ser distraire !

Retour au pré­sent dans le Dolores où, depuis qu’ils sont quitté Fort Mes­saoud de façon bru­tale voilà trois semaines, Kash tente de réta­blir les com­mandes d’un vais­seau qui fonce vers une des­ti­na­tion connue de lui seul. Alors que la tra­jec­toire passe par le désert de Kar­manga, de sinistre répu­ta­tion, ils sont atta­qués par des hordes de Ras­seths.

Au terme d’une bataille homé­rique, ce qui reste du Dolores arrive au bout du monde connu, un amas d’astéroïdes et d’épaves dénommé Ter­mi­nus Der­nière chance où se concentrent, dans la misère la plus noire, tous les crève-la-faim. Cepen­dant, le vais­seau conti­nue sa course, entre dans une lune morte, dans un gigan­tesque labyrinthe…

Le des­sin et la mise en cou­leurs réa­li­sés par le couple offre des décors somp­tueux, des planches en pleine page avec des vues sur les étoiles, sur les pla­nètes et autres lunes, sur de végé­ta­tions luxu­riantes… La gale­rie des pro­ta­go­nistes, outre des humains fort bien cam­pés, montre une série de robots de belle fac­ture même si nombre d’entre eux finissent en épave, des mons­truo­si­tés bien réus­sies.

Les des­sins, très réa­listes, font mer­veille pour don­ner la toute-puissance des péripéties.

Si, ini­tia­le­ment, U.C.C. Dolores ne devait être qu’une tri­lo­gie, on ne peut que se réjouir de décou­vrir que l’aventure conti­nue, que cette tri­lo­gie se mue en un pre­mier cycle, assu­rant une suite qui pro­met d’être par­ti­cu­liè­re­ment mouvementée.

décou­vrir un extrait

serge per­raud

Didier & Lyse Tar­quin (scé­na­rio, des­sin et cou­leur), U.C.C. Dolores — t.03 : Cris­tal rouge, Glé­nat, coll. 24x32, 64 p. – 14,95 €.