Lyonel Trouillot, Antoine des Gommiers

L’exil du rêve ou la plon­gée dans la violence

C’est à tra­vers deux frères (double face d’une iden­tité haï­tienne) que Lyo­nel Trouillot rameute le passé et le pré­sent, le rêve et la réa­lité, l’imaginaire et le quo­ti­dien au sein d’un lieu tra­gique et fait d’une per­pé­tuel attente de ce qui semble ne jamais pou­voir éclore.

Repre­nant une des his­toires les plus connues de l’île — celle d’Antoine des Gom­miers -, l’auteur rend aussi hom­mage à ce qui se perd en Haïti comme ailleurs : les contes et les récits d’une culture popu­laire peu­plée de sectes, croyances qui fondent une iden­tité. Antoine des Gom­miers devient l’ancêtre rêvé et raconté par Antoi­nette la mère des deux fils.

Elle le consi­dère comme gou­rou, sage et devin, magni­fié par la tra­di­tion qui fait de lui un véri­table mythe. L’un des fils la croit. L’autre pas.

Entre ces deux pos­tu­la­tions comme entre réa­lisme et lyrisme, Lyo­nel Trouillot sou­ligne tout ce qui “fait” le peuple haï­tien et sa capa­cité à une forme de rési­lience.

Car que peut-il attendre ? Et plus que jamais en ces temps trou­blés où le pays est laissé pour compte.

Se retrouve ici la pré­sence d’une mys­tique cari­béenne. Mais la lit­té­ra­ture demeure autant un enga­ge­ment pro­fond en prise avec le réel et ce qui tue le pays : la cor­rup­tion et la répres­sion.

La poé­sie que l’auteur intro­duit dans sa vision du réel devient la seule porte de salut pour ceux dont, ici, l’existence se scinde en deux pos­tu­la­tions : l’exil du rêve ou la plon­gée dans la violence.

Si bien que les deux fils deviennent des gémeaux invi­vables mais qui soufflent sur les braises des anges délin­quants et exter­mi­na­teurs qui, sous pré­texte de faire vivre leur peuple, ne cessent de pié­ti­ner sa liberté dans les dik­tats de leurs schlagues.

jean-paul gavard-perret

Lyo­nel Trouillot, Antoine des Gom­miers, Actes Sud] Lit­té­ra­ture, Jan­vier, 2021, 208 p. — 18,00 €.