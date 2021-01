Charles Senard, L’or, la paille, le feu – L’avènement des Barbares

Trahi­sons et jeux politiques…

Dans ce roman his­to­rique, l’auteur conjugue don­nées sociales, poli­tiques et cultu­relles de l’an 475 de notre ère, à Arles, avec les ten­ta­cules d’un com­plot dont les par­ties émer­gées sont une ten­ta­tive d’assassinat d’un pré­fet et la dis­pa­ri­tion d’un pai­sible com­mer­çant en vins.

Sur le forum d’Arles, Ver­cel prend pré­texte de connaître les paroles de la mélo­pée inter­pré­tée par un chan­teur pour abor­der une jeune fille. Elle lui répond briè­ve­ment, puis s’éloigne lais­sant le jeune homme dépité. Il est orfèvre et vient de livrer une com­mande chez Julien, un aris­to­crate membre influent de la Curie. Il tra­vaille avec son père et son frère aîné. Ori­gi­naire de Besan­çon, la famille s’est ins­tal­lée à Arles depuis quinze ans, fuyant les Ala­mans.

Polème, le pré­fet des Gaules est parti chas­ser avec Mar­tin, le fils de Julien, Auré­lien, un membre de la jeu­nesse dorée et Romulf, un mer­ce­naire bur­gonde. Débus­quant un énorme san­glier, le pré­fet lance son jave­lot sans suc­cès. Mar­tin et Romulf se lance à la pour­suite de la bête pen­dant que Polème cherche son arme et qu’Aurélien renonce à la pour­suite. Ils retrouvent le pré­fet gra­ve­ment blessé.

Ver­cel, en ren­trant chez lui, se porte au secours de la fille entre­vue la veille, agres­sée par deux hommes. Sau­vée, mais ne pou­vant plus ren­trer chez elle, les portes de la ville sont fer­mées, elle trouve refuge dans la famille de son sau­veur. Elle explique que son père a dis­paru, qu’elle est très inquiète, mais ignore les rai­sons de son agres­sion.

C’est le len­de­main que Ver­cel, face à l’angoisse de Myriam, pro­pose de signa­ler la dis­pa­ri­tion à l’évêché. Ils ren­contrent Lupi­cin, un abbé qui rem­place en par­tie l’évêque Léonce, parti en négo­cia­tions. Celui-ci, tout en mon­trant sa com­pas­sion, est ravi d’avoir enfin une affaire un peu mys­té­rieuse qui le chan­gera de ces jour­nées de rou­tine administrative…

Charles Senard construit les romans de cette série, L’avènement des Bar­bares sur le per­son­nage authen­tique de Lupi­cin, l’abbé de l’abbaye de Condat, dans le Jura, connu aujourd’hui comme la ville de Saint-Claude. Le roman­cier retient l’an 475, une date qui est au cœur d’une période riche en muta­tions. Arles est deve­nue, depuis le début du siècle, le siège d’un des plus hauts fonc­tion­naires de l’Empire romain, le pré­fet du pré­toire des Gaules.

Depuis que le chris­tia­nisme est la reli­gion offi­cielle, l’évêque est le prin­ci­pal per­son­nage de la région. L’Empire romain est en déli­ques­cence. Une confé­dé­ra­tion de Bar­bares, terme qui désigne tous ceux qui ne sont pas Romains, s’est répan­due en Bel­gique et dans les Gaules. Et ils entendent s’étendre encore.

Le récit s’enrichit de des­crip­tions éru­dites dans de nom­breux domaines, tant ceux tou­chant à la vie quo­ti­dienne, à la situa­tion poli­tique, au fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions, au cli­mat social, à la reli­gion qui s’installe, aux com­bats que se livrent des fac­tions qu’aux attaques qui menacent la cité…

On peut faire deux petites remarques, l’une sur des durées, l’autre sur des dis­tances. La famille de Ver­cel quitte Besan­çon, fuyant des enva­his­seurs, voici quinze ans (page 30). Page 251, il est dit que le père de Ver­cel a appli­qué, vingt ans plus tôt, des orne­ments dans la basi­lique d’Arles. Lupi­cin est tou­ché d’apprendre que Ver­cel est ori­gi­naire, comme lui, du Jura, d’un vil­lage qui était situé à quelques milles du monas­tère. Or, à vol d’oiseau, la dis­tance entre les deux lieux est proche de cent kilo­mètres. Une telle dis­tance, à cette époque…

Mais, hor­mis ces détails, ce roman foi­son­nant d’indications, d’informations sur cette période pas­sion­nante à décou­vrir, s’appuie sur une intrigue fort bien menée.

serge per­raud

Charles Senard, L’or, la paille, le feu – Épi­sode 1 de L’avènement des Bar­bares, Le Pas­seur Édi­tions, coll. “Le pas­seur Poche”, jan­vier 2021, 280 p. – 7,90 €.