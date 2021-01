Serge Le Tendre & Patrick Boutin-Gagné, Terence Trolley — Épisode 2/2 : “Le dernier chaînon”

Ah, ces pou­voirs paranormaux…

Le pro­fes­seur Arthaud tra­vaille à déve­lop­per les capa­ci­tés des indi­vi­dus pour la Panak­lay, une mul­ti­na­tio­nale œuvrant dans la bio­tech­nique. Il col­la­bo­rait avec Nor­ton Sid­mack. Celui-ci, face aux dérives, a caché pour les pro­té­ger, deux enfants aux facul­tés psy­chiques impres­sion­nantes, un troi­sième a dis­paru.

Bri­git Klai­ser, pour la Panak­lay, est sur leurs traces. Elle a failli les récu­pé­rer. Or, avant d’être tué Nor­ton a confié les deux enfants à Ter­rence Trol­ley, son neveu, un ancien sol­dat d’élite.

À Jeri­cho, Bri­git entend les reproches d’un admi­nis­tra­teur pour son échec. La mul­ti­na­tio­nale ne tolè­rera pas un nou­veau revers. Celle-ci a pris en otage l’épouse et le fils de Greg, l’associé de Terence, pour négo­cier.

En sor­tant du siège social, elle res­sent un violent mal de tête et com­prend que Ter­rence est tout près, avec les enfants. C’est Neway qui sait s’introduire dans le cer­veau des gens, c’est Lilly qui contrôle la végé­ta­tion. Si cette der­nière use de ses capa­ci­tés pour contrer les menaces, le gar­çon, lisant dans la tête de Bir­git, a pu décou­vrir l’endroit où sont déte­nus les otages.

Greg retrouve ses sen­sa­tions de tireur d’élite et ils peuvent déli­vrer sa famille. Mais, Bri­git Klai­ser et ses équipes, n’ont pas dit son der­nier mot…

Un récit d’anticipation aux rebon­dis­se­ments mus­clés, tenant en haleine jusqu’à une conclu­sion spec­ta­cu­laire. Avec cette his­toire, le scé­na­riste réa­lise un des vieux rêves de l’Homme, une pos­si­bi­lité qui auraient des consé­quences incroyables.

Serge Le tendre met en scène deux enfants aux capa­ci­tés excep­tion­nelles, fruits d’une mani­pu­la­tion sur le cer­veau. Il intègre une androïde et un héros qui pos­sède éga­le­ment de belles capa­ci­tés, plus humaines celles-ci, mais non moins effi­caces. Il lui fait por­ter le poids d’un passé dou­lou­reux, les consé­quences de cer­tains actes qui déter­minent l’avenir, ces car­re­fours où l’existence change tota­le­ment d’orientation.

Synthé­tique et angu­leux, tel est le des­sin de Patrick Boutin-Gagné qui met le mini­mum de traits néces­saires à la com­pré­hen­sion des scènes qu’il met en images. Et cela fonc­tionne par­fai­te­ment. La toni­cité des regards, la mise en valeur de décors, prin­ci­pa­le­ment urbains, séduisent.

Les cou­leurs sont le fait d’Aurélie F. Kaori et servent gran­de­ment à la mise en scène, orches­trant une belle faci­lité de lec­ture. Si, par­fois, celles-ci sont secon­daires face à la beauté des traits, ici, elles prennent une part essentielle.

Un second tome qui clôt de belle façon un dip­tyque au scé­na­rio attrac­tif, aux actions par­ti­cu­liè­re­ment toniques avec un sujet qui se démarque de thèmes simi­laires et un gra­phisme qui étaye super­be­ment le contenu du récit.

serge per­raud

Serge Le Tendre (scé­na­rio), Patrick Boutin-Gagné (des­sins) & Auré­lie F. Kaori (cou­leurs), Terence Trol­ley — Épi­sode 2/2 : Le der­nier chaî­non, Bam­boo, label “Dra­koo”, jan­vier 2021, 48 p. — 14,50 €.