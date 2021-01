Tina Mondotti, Photographie, liberté et révolution (exposition)

Engouf­fre­ment poé­tique dans le réel

Assunta Ade­laide Lui­gia Modotti Mon­dini dite « Tina Modotti » est née le 17 août 1896 à Udine, région du Frioul-Vénétie Julienne. Pho­to­graphe et mili­tante révo­lu­tion­naire, elle fut amie et inter­lo­cu­trice de peintres tels Frida Kahlo et Diego Rivera et aussi man­ne­quin et actrice du cinéma muet à Hol­ly­wood.

Sa tra­jec­toire humaine et artis­tique est excep­tion­nelles jusqu’à sa mort en 1942 à Mexico City. Oubliée en France, elle reste néan­moins l’une des artistes les plus célèbres du XXe siècle.

L’expo­si­tion qui lui est consa­crée a été mon­tée avec “Cine­ma­Zero” et recons­ti­tue, à tra­vers une qua­ran­taine de cli­chés, des vidéos et autres docu­ments le par­cours de l’artiste. S’y découvre sa recherche for­melle et poli­tique, dont l’originalité a laissé une trace pro­fonde dans l’histoire de la pho­to­gra­phie.

A côté des œuvres les plus connues (natures mortes, por­traits des pay­sans mexi­cains, por­traits de la pho­to­graphe) sont pré­sen­tés des cli­chés plus inti­mistes dédiés aux femmes et aux enfants.

Chaque photo est un engouf­fre­ment poé­tique dans le réel selon une géo­mé­trie par­ti­cu­lière des prises très nou­velles pour leur époque. Tout est une affaire d’éclats et de proxi­mité en angles de prises de vue auda­cieux avec par­fois des saillies abruptes et roton­di­tés.

Tout fait par­ler celles et ceux qu’elles sai­sis­sait et qui furent des mutiques de la société.

Y émergent les forces de la résis­tance et tou­jours un lieu dans le lieu, une effrac­tion et une alliance. L’inaudible parle, empêche la cou­pure. Des secousses sont main­te­nues afin d’agiter l’opacité. L’ombre est ajou­rée, presque ajournée.

La forme tra­vaille son évi­dente connexion avec l’espace.

L’espace et le temps.

jean-paul gavard-perret

Tina Mon­dotti, Pho­to­graphe, Liberté et révo­lu­tion, Ins­ti­tut Cultu­rel Ita­lien, 50 Rue de Varennes, 75007 Paris, du 7 au 28 jan­vier 2021.