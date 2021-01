Pat Mills & Olivier Ledroit, Requiem – t.08 : “La reine des âmes mortes”

La réédi­tion d’une série épique et gothique

Requiem est paru, ini­tia­le­ment, sous le titre Requiem, Che­va­lier vam­pire entre mai 2001 et novembre 2012 en onze tomes, chez Nickel Pro­duc­tions. Cette société d’éditions, créée en 1999 par Jacques Col­lin, Oli­vier Ledroit et Pat Mills, était plus orien­tée vers la publi­ca­tion d’albums de Dark fan­tasy.

Les édi­tions Glé­nat ont entre­pris de faire repa­raître cette série deve­nue mythique pour les ama­teurs de fan­tas­tique gothique, de récits vam­pi­riques et de revenants.

L’action débute quand, en 1944, Hein­rich, un jeune sol­dat alle­mand, est mor­tel­le­ment blessé sur le front russe. Il se retrouve dans Résur­rec­tion, un monde-miroir de la Terre où les valeurs et les don­nées phy­siques sont inver­sées. C’est, par exemple, le cas de l’emplacement des terres et des mers: le temps recule, la valeur d’un indi­vidu dépend du mal com­mis dans sa pré­cé­dente exis­tence… C’est un monde où les che­va­liers vam­pires règnent en maîtres abso­lus.

Or Hein­rich, lorsqu’il a com­bat­tait sous les ordres du Füh­rer, à com­mis les pires exac­tions. Il est donc nommé Chevalier-vampire, adoubé sous le nom de Requiem.

Un tel monde ne peut vivre en paix. Un conflit cos­mique per­dure entre des enti­tés diverses et étranges, des races en guerre comme les vam­pires, les goules, les lémures, les loups garous…

Mais, Hein­rich est hanté par le sou­ve­nir de Rebecca, son seul et unique amour, bien qu’elle soit juive. Il veut la retrou­ver, savoir si elle se trouve ici, quelle que soit sa réin­car­na­tion. Il va par­cou­rir ce monde à sa recherche…

Dans le tome 8, Requiem pro­fite de la panique créée par l’attaque d’un couvent pour ten­ter de déli­vrer Rebecca rete­nue dans le don­jon d’Otto, un ancien ami du héros. Or, celui-ci ne l’entend pas de cette oreille et un com­bat sans merci s’engage entre les deux che­va­liers vam­pires.

Rebecca pro­fite de la situa­tion pour s’emparer d’une arme et se lan­cer au secours de son amant…

Dans ce récit de Dark fan­tasy, Pat Mills réunit le gotha du genre, met­tant en scène autant de per­son­nages authen­tiques que d’individus de fic­tions tels que Néron, Dra­cula, Tor­que­mada, Baron Samedi… Le héros, mal­gré un lourd passé, devient atta­chant au fil des albums avec sa recherche de la femme aimée. Cepen­dant, la sur­vie dans le mael­strom de com­plots, com­bats, tra­hi­sons reste dif­fi­cile.

Il faut nouer des alliances et savoir jusqu’où, jusqu’à quand, celles-ci peuvent être fiables. L’action prime et les per­son­nages sont sans cesse entraî­nés dans des conspi­ra­tions, des guerres.

Le des­sin, en cou­leurs directes, est signé par Oli­vier Ledroit qui révèle, dans ces albums, une nou­velle facette de son talent. Il fait fi des cadrages tra­di­tion­nels, pri­vi­lé­giant des pleines pages, des scènes très larges où quelques vignettes pointent des points impor­tants de l’intrigue. C’est foi­son­nant, riche en détails tout en conser­vant une belle lisi­bi­lité.

Les albums sont publiés selon un rythme bimes­triel avant l’irruption de la pan­dé­mie. Chaque volume est enri­chi d’un cahier de huit pages avec esquisses, recherches et don­nées complémentaires.

Requiem est une série très visuelle où l’intrigue explore nombre des thèmes du fan­tas­tique avec un gra­phisme épous­tou­flant, rap­pe­lant la richesse du gothique flamboyant.

décou­vrir un extrait

serge per­raud

Pat Mills (scé­na­rio) & Oli­vier Ledroit (des­sin et cou­leurs), Requiem – t.08 : La reine des âmes mortes, Glé­nat, coll. “24x32”, jan­vier 2021, 56 p. – 14,95 €.