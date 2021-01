Ornella Mazzola, Females, a Sicilian Story

L’atten­tion et la déli­ca­tesse du regard

Cette série est une suite de por­traits de famille. Elle touche toutes les géné­ra­tions et tous les rôles.

Ce pro­jet a com­mencé comme un jour­nal intime et s’est trans­formé en révé­la­tion poé­tique de la vie des femmes et des forte rela­tions et secrets qu’elles partagent.

Tout un uni­vers d’âmes et de corps est créé en une suc­ces­sion de scènes intimes, détails, moments d’émotions de calme ou de pro­fon­deur. Existe entre la pho­to­graphe et le sujet une union impli­cite.

S’y découvre la puis­sance autant des femmes que celle du médium photographique.

La Sicile n’est repré­sen­tée que par des inté­rieurs, des rideaux, de la lumière, des ombres, des voiles de mariée. “Les émo­tions figées dans les images repré­sentent la mémoire qui ne sera pas per­due. L’histoire conti­nuera” écrit Ornella Maz­zola.

Mais, au-delà ‚la pho­to­graphe oeuvre vers un point de vue plus uni­ver­sel par l’attention et la déli­ca­tesse du regard.

jean-paul gavard-perret

Ornella Maz­zola, Females, a Sici­lian Story, 2021.

voir les sites de la pho­to­graphe :

- https://ornellamazzola.jimdofree.com/

- https://www.instagram.com/ornellamazzola/