Claude Bolling, Big Band Live recording at the Méridien

Une vedette incon­tes­table du jazz

C’est sous l’impulsion de Franck Ténot que Claude Bol­ling agé de 26 ans consti­tua son pre­mier big band.

Dis­ciple et ami de Duke Ellig­ton, com­pa­gnon de route de jazz­men plus jeunes (Rhoda Scott, Dee Dee Brid­ge­wa­ter, Dizzy Gil­lep­sie, Sam Woo­dyard), il les ras­semble au gré de ses for­ma­tions suc­ces­sives pour per­pé­tuer l’esprit de ses aînés : Elling­ton bien sûr mais aussi Count Basie, Glenn Mil­ler, Benny Goodman.

Maîtri­sant en tant que chef d’orchestre ou soliste plus de 400 titres, il fut le grand jazz­man des années 50–60-70–80 en France et Europe. Depuis , son étoile a pâli.

Mais il reste néan­moins un des musi­ciens les plus repré­sen­ta­tifs du jazz euro­péen jusqu’à sa tour­née jubi­lée en 2007.

Cet album live per­met d’apprécier le style d’un artiste sou­vent trop sous-estimé. Avec lui, le swing et l’énergie sont tou­jours à l’honneur. Et il prouve qu’il reste tou­jours une vedette incon­tes­table du jazz.

Il a encore beau­coup à apprendre à ceux qui le suivent aujourd’hui même si l’époque des grands orchestres a disparu.

jean-Ppaul gavard-Pperret

Claude Bol­ling, Big Band Live recor­ding at the Méri­dien, Fré­meaux et Asso­ciés, 2021.

Le label publie la quasi tota­lité de sa discographie.