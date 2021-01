Peter Wüthrich, Le cycle Les Fleurs du Mal (exposition)

L’artiste du livre

La pre­mière phrase reste pour Peter Wüthrich — dans un cycle prévu depuis long­temps où il col­lec­tionne des pre­mières phrases de la lit­té­ra­ture mon­diale -: “Au com­men­ce­ment était le livre”.

C’est très sou­vent avec lui et selon dif­fé­rents trai­te­ment qu’il crée son cosmos.

Parfois avec de pit­to­resques ins­tal­la­tions au sol d’éditions iden­tiques ou avec leurs envols dans l’espace d’exposition. Au besoin, il crée de très courtes his­toires ima­gées autour de la joie, du sexe et de la mort.

Et ce, à par­tir des tis­sus de rubans marque-page jusqu’aux livres majeurs qui ins­pirent les êtres humains.

Avec les images sur le cycle de poèmes Les Fleurs du Mal de Charles Bau­de­laire, l’artiste du livre trouve une manière sur­pre­nante de recréer l’ouvrage majeur du poète par sa maté­ria­li­sa­tion, sa déstruc­tu­ra­tion, son inter­pré­ta­tion.

Pour décryp­ter Les Fleurs du Mal, Wüthrich coupe sans ver­gogne des pages du cycle de poèmes mau­dits (éva­cués de la pre­mière édi­tion en 1866).

Ligne par ligne, les bouts de papier se désa­grègent, lit­té­ra­le­ment et lit­té­rai­re­ment. Wüthrich char­cute l’oeuvre à la manière d’un phi­lo­logue.

Tout débouche néan­moins non dans la langue, mais dans des images. Elles deviennent celles de la poé­sie bau­de­lai­rienne en une suite de ser­ments arra­chés à l’absence.

Les bandes de l’artiste éveillent à la souf­france et à la beauté des mots des poèmes.

Wüthrich repêche ainsi les textes ban­nis qui ne peuvent plus se lire ici qu’en seg­ments épars-disjoints.

Il pro­pose une algèbre fuyante qui ouvre les yeux sur la vie déme­suré de l’éros et de la mort.

L’art déplace et trans­vase donc le pro­pos poé­tique pour l’affûter en “lames” de fond qui maillent une conni­vence inédite entre texte et image.

jean-paul gavard-perret

Peter Wüthrich, Le cycle Les Fleurs du Mal, Gale­rie Gisèle Liner, Bâle, du 23 jan­vier au 6 mars 2021.