Tom Chatfield, Bienvenue à Gomorrhe

Dans l’univers sombre des hackeurs

Gomorrhe, citée dans la Genèse, est célèbre depuis qu’elle a été anéan­tie en com­pa­gnie de Sodome. Si la rai­son de la des­truc­tion de cette der­nière cité est connue, rien n’indique de quoi les Gomor­rhéens se ren­daient coupables.

Azi Bello, depuis un abri de jar­din de six mètres car­rés, exerce une acti­vité de hackeur pour des causes qui lui semblent justes. Habile, très doué dans son domaine, il a déjà quelques actions spec­ta­cu­laires à son actif. Pour l’heure, il pilote un ava­tar pour infil­trer un réseau nazi. Sigma, un (ou une ?) hackeur avec qui il com­mu­nique lui envoie un dos­sier. Il est épou­vanté par ce qu’il découvre, une angoisse qui aug­mente d’un cran quand Sigma lui demande de l’aide parce qu’il est tra­qué, en dan­ger de mort. Contre toutes les règles de sécu­rité, il sou­haite le ren­con­trer phy­si­que­ment.

Très fort sur les réseaux, Azi est très crain­tif dans le quo­ti­dien et refuse la ren­contre. Alors qu’il envoie sa réponse, on frappe trois coups contre la porte de son abri. Une femme pénètre dans son antre, se pré­sente sous le pré­nom d’Anna et lui révèle qu’elle sait tout de lui, lui rap­pelle quelques-uns de ses exploits et lui impose de ren­con­trer Sigma qui s’appelle Munira Khan. Son dos­sier sur les tueurs de Daesh infil­trés en Europe est de la dyna­mite.

Anna et son ser­vice ont perdu la trace de Munira. Il faut abso­lu­ment retrou­ver cette jeune femme et inté­grer Gomorrhe, le pire du Dark­net, pour éra­di­quer la menace…

Le thème du livre s’appuie sur Inter­net et ses dif­fé­rents niveaux, sur les indi­vi­dus qui l’utilisent de façon plus ou moins légale, en l’occurrence, ici, de manière tota­le­ment illé­gale. Le roman­cier place un gar­çon, brillant der­rière son écran mais désem­paré face au quo­ti­dien de l’existence, dans une situa­tion dra­ma­tique. Il lui fait ren­con­trer, pour la pro­té­ger, une jeune et jolie fille qui s’est mise en dan­ger de mort, pour­sui­vie par les pires dji­ha­distes.

Ils se retrouvent sous la coupe d’une orga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale puis­sante diri­gée par Anna. Et, bien sûr, même les actions les mieux pré­pa­rées peuvent déra­per. Et voici Azi et Munira lan­cés dans un périple pal­pi­tant, par­tant de Londres pour rejoindre Ber­lin, de San Fran­cisco à Athènes.

Avec Bien­ve­nue à Gomorrhe, Tom Chat­field signe un thril­ler au sujet très actuel, pré­senté de façon ori­gi­nale. Si l’intrigue est d’une belle noir­ceur, le ton reste assez léger et plein d’humour.

Le héros, l’antihéros ?, sait s’analyser, ana­ly­ser ses réac­tions, ses sen­ti­ments, les situa­tions, se juger avec drô­le­rie et facé­tie.

Les per­son­nages sont construits avec soin et le couple de per­son­nages sur lequel repose le roman est entouré par une belle et copieuse bro­chette de pro­ta­go­nistes aux carac­tères et pro­fils s’étalant sur une large palette, du plus empa­thique au plus ignoble. Le roman­cier, par ailleurs consul­tant pour de nom­breuses entre­prises du sec­teur des nou­velles tech­no­lo­gies, maî­trise à mer­veille son sujet. Il détaille, donne des indi­ca­tions à foi­son, expli­cite, fait œuvre de vul­ga­ri­sa­tion pour un domaine qui n’est pas évident pour ceux qui ne sont pas ver­sés à le connaître.

Ce roman est le lau­réat du Prix Dou­glas Ken­nedy 2020, une récom­pense hau­te­ment méri­tée. Sur un sujet d’une actua­lité brû­lante, Tom Chat­field offre un thril­ler noir à sou­hait, ins­truc­tif et déli­cieu­se­ment humo­ris­tique.

Et conju­guer har­mo­nieu­se­ment les trois n’est pas à la por­tée du pre­mier venu.

serge per­raud

Tom Chat­field, Bien­ve­nue à Gomorrhe (This is Gomor­rah), tra­duit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Valé­rie Lamei­gnère, Hugo Thril­ler, octobre 2020, 480 p. – 19,95 €.