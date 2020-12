D’octobre à décembre 2020, lelitteraire.com a pro­posé de manière inédite à ses lec­teurs de Didier Ayres de décou­vrir chaque semaine une par­tie de son oeuvre théâ­trale, H.P. (Scènes de déses­poir et de miracles).

L’ensemble des 12 scènes est désor­mais acces­sible depuis l’accès ci-dessous.

avant-propos de l’auteur :

H.P. porte un regard sur l’institution psy­chia­trique. En 12 scènes on y retrouve l’essentiel des vrais moments d’un asile, des séquences véri­diques de ce lieu de sur­veillance : les infir­miers, les patients, les thé­ra­peutes, les familles, l’heure du thé dans l’après-midi, la nuit avec ou sans som­meil, la conten­tion, les conver­sa­tions entre les asi­laires, etc. Ce qui res­sort de cette plon­gée en milieu hos­pi­ta­lier, c’est la souf­france de tous et de cha­cun, dou­leur qui s’exprime soit par l’angoisse, soit par le rire.

C’est ce des­tin d’une com­mu­nauté de vivants — com­pa­rables à des déte­nus — qui m’a poussé à ima­gi­ner cette pièce. La ten­sion dra­ma­tique, ten­sion d’êtres humains bous­cu­lés comme en une nef des fous, pour moi a fait théâtre (plus à mes yeux que la célé­bra­tion d’un office reli­gieux). Ce qui est sacré ici, c’est cette focale sur le fond de l’être. Ainsi, « le monde est un théâtre ».

Lire les 12 scènes de H.P. :

scène 1 :

http://www.lelitteraire.com/?p=64134

scène 2 :

http://www.lelitteraire.com/?p=64301

scène 3 :

http://www.lelitteraire.com/?p=64506

scène 4 :

http://www.lelitteraire.com/?p=64862

scène 5 :

http://www.lelitteraire.com/?p=65106

scène 6 :

http://www.lelitteraire.com/?p=65519

scène 7 :

http://www.lelitteraire.com/?p=65784

scène 8 :

http://www.lelitteraire.com/?p=65952

scène 9 :

http://www.lelitteraire.com/?p=66176

scène 10 :

http://www.lelitteraire.com/?p=66341

scène 11 :

http://www.lelitteraire.com/?p=66507

scène 12 :

http://www.lelitteraire.com/?p=66609