Jean Daive, Les journées en Arlequin

Le poète de la complexité

Ce livre de ren­contres et de conver­sa­tions réunit une dou­zaine de textes. Ils tra­versent le temps de l’auteur. Depuis l’âge de 14 ans (en 1955) où le futur poète entend « les mots dans la voix de Pierre Reverdy», jusqu’en 2016, où il se rend à Genève pour réa­li­ser un des der­niers entre­tiens de Jean Sta­ro­binski.

L’ensemble répond à une “intui­tion” de Butor qui espé­rait que chaque jour n’était là que pour qu’un livre se fasse. Et Les jour­nées en Arle­quin sont là comme remède à la nos­tal­gie et au burn-out.

Les textes per­mettent de retrou­ver non seule­ment Reverdy et Sta­ro­binski mais aussi Anne-Marie Albiach dont la voix, même dans ses livres, est faite de « mots [ qui] sont des aigus avec le timbre déchiré dans l’oreille. ». S’y retrouve aussi un entre­tien de 1965 avec Paul Celan.

Daive res­sent l’urgence et l’abstraction qui animent le poète comme il les éprouve avec Nico­las de Staël : “autre frère de cœur, autre frère de pen­sée, après Ossip Man­del­stam, après Franz Kafka”.

Nous sommes ici dans un art de la ren­contre. Charles Racine est sai­sit sou­dain par la peur du vide lors de sa bal­lade dans Paris avec son inter­vie­wer. Mais Jean Daive ne se contente pas de faire par­ler ses inter­lo­cu­teurs, il les entoure de réfé­rences par­fois sur­pre­nantes.

Et ce, jusque dans son der­nier texte de com­pa­gnie du “laveur de coeur de Rim­baud” : le peintre autri­chien Joerg Irt­ner à qui Paul Celan a offert un exem­plaire de Déci­male blanche le pre­mier livre de poé­sie de Jean Daive.

Pour l’auteur, Irt­ner est un maître qui fut plongé dans “une Cène moderne, vécue et dépor­tée dans une atten­tion (une prière) silen­cieuse.” Et l”autrichien recon­nut en Daive le poète de la pro­fon­deur, de la com­plexité.

Il est donc nor­mal que ce texte ter­mine ce livre d’amitié et de grâce.

jean-paul gavard-perret

Jean Daive, Les jour­nées en Arle­quin, édi­tions nous, 2020, 160 p. — 20,00 €.