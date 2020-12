Jean-David Morvan & Paolo Traisci, La Geste des Princes Démons – t.01 : “Le Prince des étoiles”

Quand la ven­geance est une vertu…

Alors qu’ils font face à de vio­lents com­bats, Kirth Ger­sen écoute son grand-père lui révé­ler pour­quoi et com­ment celui-ci l’a modelé pour qu’il puisse mener à bien une mis­sion, vaincre le Mal. Il exhorte son petit-fils à exter­mi­ner cinq capi­taines pirates qui ont tué sans comp­ter, réduit des popu­la­tions en escla­vage. Il doit ven­ger la mort de ses parents, les innom­brables crimes. Mais, mal­gré ses recherches, le grand-père n’a pu retrou­ver le nom de ces cinq cri­mi­nels. Il a, cepen­dant, un début de piste, le seul patro­nyme d’un de leurs sbires.

Devenu adulte, après avoir, pen­dant des années, formé son corps et son esprit, Kirth veut réflé­chir à son ave­nir. Il se réfu­gie sur la pla­nète Smade, dans la seule auberge exis­tante. Un homme redoute que Kirth soit venu pour l’obliger à révé­ler sa décou­verte. Il finit par racon­ter son his­toire et sa peur d’Attel Mala­gate dit “Le Monstre”. Ce nom fige l’attention de Kirth car il s’agit d’un indi­vidu qui pour­rait lui faire débu­ter sa quête.

Mais, un homme seul…

La Geste des Princes Démons est une penta­lo­gie de Jack Vance. Cette œuvre culte est parue en cinq volumes entre 1964 et 1981. L’action se déroule dans l’Œcumène, une asso­cia­tion de mondes évo­lués. Le reste de l’univers est dénommé l’Au-delà. La pla­nète Smade, située à la lisière de l’Œcumène, est un amas rocheux orbi­tant autour d’une étoile. On n’y trouve qu’un seul bâti­ment, la Taverne de Smade. C’est le point de départ de la recherche de Kirth.

Le pre­mier tome pose les bases de la saga. Ce début d’intrigue, sous forme d’enquête poli­cière, est très rythmé bien que le scé­na­riste prenne le temps d’édifier l’univers dans lequel va évo­luer le héros et de struc­tu­rer les personnages.

Cette his­toire, rela­ti­ve­ment linéaire, vaut pour la variété des pro­ta­go­nistes que le per­son­nage prin­ci­pal va fré­quen­ter, par la variété des mondes, par le pro­fil de ces princes-démons et par les struc­tures dans les­quelles il va évo­luer.

Jean-David Mor­van apporte sa touche avec un décou­page dyna­mique, son talent pour racon­ter une his­toire et une vision plus huma­niste du per­son­nage prin­ci­pal. Une pré­sence fémi­nine adou­cit l’intensité de la quête tout en accrois­sant la ten­sion par les craintes quant à l’intégrité de cette der­nière. Jack Vance, avant Jean-David Mor­van, pré­cise que lorsque le but est noble, la ven­geance l’est aussi.

Le gra­phisme se par­tage entre Paolo Traisci pour le des­sin et Fabio Mari­nacci pour la mise en cou­leurs. La conju­gai­son de leurs savoir-faire abou­tit à des vues superbes de l’espace, de vais­seaux spec­ta­cu­laires, des scènes de com­bats dyna­miques. Le des­sin, aux traits assu­rés, est bien mis en valeur par l’ordonnancement des teintes avec un contraste entre cou­leurs chaudes et cou­leurs froides.

Un pre­mier tome qui ini­tie un beau récit de space opera, avec tous les ingré­dients du genre.

décou­vrir un extrait

serge per­raud

Jean-David Mor­van (scé­na­rio d’après l’œuvre de Jack Vance), Paolo Traisci (des­sin) & Fabio Mari­nacci (cou­leur), La Geste des Princes Démons – t.01 : Le Prince des étoiles, Glé­nat, coll. “24x32”, sep­tembre 2020, 6 p. – 14,95 €.