Collectif, Rage écarlate

Le com­bat continue

Un confi­ne­ment en cachant un autre, les auteurs de ce recueil en ont pro­fité pour prendre le mors aux dents. La rage gronde comme le rap­pelle par exemple Nari­mane Rahoum.

Elle se sent oppres­sée par “un sys­tème social qui oblige à res­ter enfermé” au sein d’une toxi­cité ambiante qui fait la soupe aux yeux de bouillon­ne­ments sourds des chaînes d’information en continu.

Au milieu de cette foudre, le poète amé­ri­cain Mike Foldes et l’Italien Fabri­zio Gam­bini mêlent leurs touches.

Elles n’ont rien d’exotiques car par­tout le monde avance sans gou­ver­nail ou si peu.

Et si chaque ins­tant pousse, il faut ten­ter de faire bar­rage sur notre propre Paci­fique. Il est bien moins éloi­gné que celui de Duras.

Jan­vier pro­chain sent déjà une cer­taine soli­tude et, comme le rap­pelle Marie-PhilippeDeloche, “L’amour et l’amitié (sont) expo­sés / Der­rière les gestes barrières”.

Sous effet de voile (chi­rur­gi­cal), Eros veut se mettre à genoux mais, avec de tels colé­reux, Tha­na­tos n’aura jamais le der­nier mot.

Conti­nuons le com­bat et écra­sons l’infâme comme tous ces Vol­taire d’un nou­vel après.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Rage écar­late, Fola­zil, Gre­noble, décembre 2020, 78 p. — 12, 00 €.