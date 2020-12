Paul Doherty, Le complot des ombres

Intrigues et meurtres dans l’Angleterre de 1471…

Après La reine de l’ombre (2019), les édi­tions 10/18 pro­posent le second volet de la nou­velle série de Paul Doherty autour de Mar­ga­ret de Beau­fort, com­tesse de Rich­mond.

La Guerre des Deux-Roses, cette guerre civile, fait rage entre les York et les Lan­castre pour régner sur l’Angleterre. Le pre­mier volet se dérou­lait juste après les batailles de Bar­net et de Tew­kes­bury qui avaient vu la déroute de la mai­son Lan­castre et le ren­for­ce­ment du pou­voir d’Edouard IV et de ses frères, George de Cla­rence et Richard, duc de Gloucester.

En octobre 1471, Otto Zigler, qui a œuvré comme mer­ce­naire pour les York, est à Londres à la tête des San­gliers, une bande d’égorgeurs et d’assassins. Quand on lui rap­porte qu’une grosse car­gai­son de mar­chan­dises de valeur est entre­po­sée dans un bâti­ment assez mal défendu, il décide de s’en empa­rer. Mais l’affaire est un piège tendu par Sir Tho­mas Urs­wicke, le Grand Juge à, la Haute Cour cri­mi­nelle de Londres.

S’il ne veut pas être pendu, il doit tra­quer les res­ca­pés de l’escouade du Dra­gon rouge, des fidèles et cou­ra­geux com­bat­tants entiè­re­ment dévoués à la cause Lan­castre. Ils veulent tuer le roi Edward et ses deux frères.

Sur une de ses plus pré­cieuses cog­ghes de com­bat, John de Vere, fidèle aux Lan­castre, aborde la côte anglaise, de nuit, dans un endroit désert, pour débar­quer quatre hommes. Cachés par des bou­quets d’ajoncs, Chris­to­pher Urs­wicke, le clerc per­son­nel de la com­tesse, et Regi­nald Bray, son inten­dant, doivent accueillir les nou­veaux venus. Alors que ceux-ci mettent pied sur la grève, une troupe de cava­liers sur­git de la nuit. Deux peuvent s’échapper alors que Chris­to­pher et Régi­nald res­tent dis­si­mu­lés.

Jacob Cro­mard a trouvé refuge dans la vieille église St Michel, près de la Tamise, dans l’enclave du droit d’asile. Il est assas­siné dans les lieux. On ne relève ni effrac­tion, ni pos­si­bi­lité de fuite…

Un traître est infil­tré dans le proche entou­rage de Mar­ga­ret. Elle charge Chris­to­pher Urs­wicke, le fils du Grand Juge, de le démasquer…

On retrouve les prin­ci­paux pro­ta­go­nistes du pre­mier épi­sode. Cette fois-ci, Chris­to­pher est confronté à un meurtre en lieu clos qu’il lui faut élu­ci­der pour confondre le traître qui met en péril toute la stra­té­gie sou­ter­raine déve­lop­pée par la com­tesse. Elle n’a qu’un seul but, mettre la cou­ronne royale d’Angleterre sur la tête de son fils réfu­gié à la cour du duc de Bre­tagne, à Rennes, chez Fran­çois II, avec Jas­per Tudor, son oncle pater­nel.

Enche­vê­trant intrigues his­to­riques, et dieu sait s’il y a matière dans le genre, avec intrigue poli­cière, Paul Doherty donne un roman dense et riche. S’il pro­pose de mieux com­prendre la suc­ces­sion des rebon­dis­se­ments de cette guerre civile, il décrit avec pré­ci­sion et éru­di­tion toutes les com­po­santes de la vie quo­ti­dienne. Il détaille le fonc­tion­ne­ment de la société lon­do­nienne de cette époque, des palais aux bas-fonds, des manœuvres de cour aux salles de tor­tures en pas­sant par le pou­voir de l’Église, le droit d’asile, la dis­pa­ri­tion authen­tique de Lady Anne Neville…

À tra­vers le récit, servi par une écri­ture fluide, par des infor­ma­tions ame­nées de belle manière dans le dérou­le­ment d’une intrigue bien rele­vée, le roman­cier fait revivre de belle façon une époque bien par­ti­cu­lière. Détaillé, pré­cis, riche de très nom­breuses indi­ca­tions sur le quo­ti­dien tant du peuple que des nobles, ce récit est vite addic­tif.

On ne peut que sou­hai­ter pou­voir suivre bien­tôt une nou­velle aven­ture de Chris­to­pher Urs­wicke, consi­déré comme le fon­da­teur des ser­vices secrets britanniques.

serge per­raud

Paul Doherty, Le com­plot des ombres (Dark Queen Wai­ting) tra­duit de l’anglais par Eli­sa­beth Kern, Édi­tions 10/18, coll. “Grands détec­tives”, novembre 2020, 342 p. – 14,90 €.