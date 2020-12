Jock Serong, Les Naufragés de la discorde

Quand les récits divergent…

Bien que ce livre soit une œuvre de fic­tion avec une intrigue sub­tile autour de per­son­nages énig­ma­tiques, il repose en grande par­tie sur l’histoire authen­tique du nau­frage du Syd­ney Cove en 1797, vers l’île de la Pré­ser­va­tion dans le détroit de Bass.

C’est un pas­sage qui n’avait pas encore été décou­vert à l’époque.

L’auteur indique que le jour­nal de route, tenu par William Clark, où celui-ci consi­gnait sa ver­sion des actes, est authen­tique. Il a servi, dix ans après les évé­ne­ments, de base à une retrans­crip­tion dans une gazette de Cal­cutta, l’Asia­tic Mir­ror. Il a dis­paru depuis.

Le roman­cier puise tou­te­fois des élé­ments, retrans­crit cer­tains des pas­sages dans son récit.

Le lieu­te­nant Joshua Gray­ling, l’aide de camp de Son Excel­lence le gou­ver­neur Hun­ter, informe celui-ci des faits. Un mate­lot, sur un petit bateau de pêche a repéré trois hommes dans un état pitoyable sur une plage. Ils ont été rame­nés à Par­ra­matta, une ville près de Syd­ney en Nouvelle-Galles du Sud. Ils sont des sur­vi­vants du nau­frage du Syd­ney Cove qui s’est échoué au nord de la terre de Van Die­men. Sur place, ils ont laissé une par­tie de l’équipage, ceux qui ne pou­vaient prendre place dans la cha­loupe. Celle-ci s’est bri­sée, plus tard, sur des récifs.

Il reste qua­torze per­sonnes très au sud. Les trois nau­fra­gés ont par­couru huit cent vingt-cinq kilo­mètres en un peu plus de deux mois. Il s’agit de William Clark, subré­cargue du navire, d’un las­car qui lui sert de domes­tique et de John Figge, un mar­chand de thé voya­geant sur ce voilier.

Clark avait une lettre du capi­taine Hamil­ton des­ti­née au Gou­ver­neur et il a tenu un car­net de route de leur périple. Gray­ling s’entretient avec Figge qui, s’il est épuisé, semble en état de répondre à quelques ques­tions. Ses réponses désar­çonnent le lieu­te­nant.

Figge se féli­cite de sa place. Il fera part de ce qui peut être dit, mais des points ne seront pas évo­qués, en par­ti­cu­lier ce qui s’est passé à Cal­cutta, point de départ du Syd­ney Cove…

Jock Serong sème le trouble dès le début avec les situa­tions équi­voques de pro­ta­go­nistes. Les marins qui les ont recueillis ont décrit une posi­tion des trois indi­vi­dus étrange les uns par rap­port aux autres. Il entre­tient à mer­veille le sus­pense en don­nant des faits, des morts, des cadavres, des ren­contres plus ou moins tumul­tueuses avec des peu­plades croi­sées sur leur tra­jet.

Le roman­cier alterne les points de vue, les témoi­gnages, les récits, les sou­ve­nirs, les actions des trois prin­ci­paux acteurs du drame. Le Lieu­te­nant Joshua Gray­ling cherche la vérité, William Clark a été lancé dans cette aven­ture poussé par les cir­cons­tances et Figge dis­si­mule un passé pro­blé­ma­tique, des mobiles bien funestes.

Le roman­cier livre une réflexion sur les rap­ports entre les colons, qui agissent en ter­rain conquis, et les peuples ins­tal­lés sur place depuis des mil­lé­naires. En intro­duc­tion, Jock Serong donne de pré­cieuses indi­ca­tions sur les appel­la­tions des dif­fé­rents peuples ren­con­trés par les res­ca­pés du Syd­ney Cove lors de leur périple.

Le terme abo­ri­gène ne doit pas être employé selon le vœu des nations autoch­tones d’Australie car il réunit à tort en un seul groupe des peuples issus de divers hori­zons (Isa­belle Chapman)

Ce roman se lit avec avi­dité tant les inter­ac­tions entre les dif­fé­rents pro­ta­go­nistes sont équi­voques, un récit mené avec brio mêlant réa­lité et fiction.

serge per­raud

Jock Serong, Les Nau­fra­gés de la dis­corde (Pre­ser­va­tion), tra­duit de l’anglais (Aus­tra­lie) par Isa­belle Chap­man, Édi­tions 10/18, coll. “Roman étran­ger”, octobre 2020, 368 p. – 18,90 €.