Yves Sente & Iouri Jigounov, XIII – t. 27: “Mémoire rechargée”

De rebon­dis­se­ments en rebondissements…

La série XIII semble se régé­né­rer au fur et à mesure que paraissent les albums. Après un pre­mier cycle, de dix-neuf tomes, réa­lisé par Jean Van Hamme à l’écriture et William Vance au des­sin, elle trouve un nou­veau souffle sous la hou­lette d’Yves Sente et de Iouri Jigou­nov pour un deuxième cycle.

Si quelques albums peuvent être qua­li­fiés de tran­si­tion, il faut recon­naître que très majo­ri­tai­re­ment ceux-ci regorgent de tonus tout en abor­dant des sujets pointus.

Jason Mac Lane, alias XIII, a retrouvé quelques sou­ve­nirs d’enfance ainsi que des docu­ments his­to­riques sur sa lignée arri­vée dans le Nou­veau Monde en 1620 sur le May­flo­wer. Son ancêtre a été assas­siné par les puri­tains venus avec lui.

Jason a retrouvé les des­cen­dants des meur­triers. Ils sont à la tête de la Fon­da­tion May­flo­wer, diri­gée par Janet Fitz­sim­mons, qui semble avoir un faible pour Jason. Ce der­nier, par des menaces sur des proches, est contraint de mettre en œuvre ses talents de sni­per dans l’opération Roots Power, opé­ra­tion mise en place par la Fon­da­tion pour prendre le pou­voir aux États-Unis.Jason est posté au som­met du Washing­ton Monu­ment et doit tirer sur la cible que son accom­pa­gna­teur lui désigne. C’est le Pape qui se pré­sente sur le per­ron de la Mai­son Blanche. Jason tire, mais la cible se déporte brus­que­ment. Il est blessé à l’épaule. Pen­dant que Jason et celui qui le sur­veille se fondent dans la foule, une série d’événements s’enchaînent.

D’abord une attaque de dji­ha­distes à l’arme auto­ma­tique, puis des essaims de drones convergent vers le Capi­tole et font explo­ser l’énorme bâti­ment. Un second essaim vient répandre un gaz à base de toxine botu­lique. C’est, paral­lè­le­ment, l’élimination des oppo­sants. Mais, Jason et ses proches ne veulent pas se lais­ser abattre sans combattre…

Mais, pour Mémoire rechar­gée, Yves Sente se déchaîne. Est-ce le confi­ne­ment qui lui insuffle autant de punch ? Il mul­ti­plie les actions pour ce scé­na­rio, les enchaîne à un rythme très sou­tenu, presque fébrile. Il met en scène un Desi­gna­ted Sur­vi­vor, des com­bats d’hélicoptères et d’avions, viole la fron­tière du Canada, joue avec les rebon­dis­se­ments, les mul­ti­pliant, presque planche par planche. On peut trou­ver des ana­lo­gies pour un ignoble per­son­nage avec celui qui sévit actuel­le­ment à la Mai­son Blanche.

Dans le cours du récit, Jason semble évo­luer et se déta­cher de son passé pour se pro­je­ter dans une nou­velle suite d’aventures.

Les planches sont magni­fiées par le des­sin très réa­liste, presque poin­tilleux d’un Iouri Jigou­nov très en forme. Il pro­pose des com­bats superbes, excel­lem­ment dyna­mi­sées que ce soit avec les per­son­nages ou les maté­riels. Il soigne les décors, des décors très pré­sents dans les vignettes. On trouve peu de celles-ci avec un fond vide. Les per­son­nages sont posés en quelques traits signi­fi­ca­tifs, faci­le­ment recon­nais­sables dans le cours de l’intrigue.

La mise en cou­leurs de Bruno Tatti ren­force le tout de belle manière.

Ce tome n° 27 est par­ti­cu­liè­re­ment tonique, riche en aven­tures. Il donne vrai­ment envie que cette série, dont le pro­chain opus annoncé porte le titre de Course pour un hacker, conti­nue encore long­temps sur un tel rythme.

serge per­raud

Yves Sente (scé­na­rio), Iouri Jigou­nov (des­sin), Bruno Tatti (cou­leurs), XIII – t.27 : Mémoire rechar­gée, Dar­gaud, décembre 2020, 48 p. – 12,00 €.