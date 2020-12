Pierre-Emmanuel Guigo, Michel Rocard

La bio­gra­phie d’un grand homme

Cette bio­gra­phie d’un grand homme poli­tique est un tra­vail de longue haleine – dix ans, nous dit Pierre-Emmanuel Guigo – éla­boré à par­tir d’une thèse d’histoire.

En bon élève et avec la pré­ci­sion et la rigueur chères au sujet de son étude, l’auteur pro­pose une pré­sen­ta­tion chro­no­lo­gique, à com­men­cer par l’environnement fami­lial, pour conti­nuer avec les pre­miers enga­ge­ments mili­tants (d’abord auprès des Étu­diants Socia­listes), l’essor, les choix, les alliances, le pas­sage aux cabi­nets minis­té­riels (les fameux « des­tin contra­rié » et « trien­nat » aux postes de ministre et de pre­mier ministre), l’engagement euro­péen et puis la fin de car­rière – même si Rocard aurait répli­qué : « Retraité ? Moi ? Est-ce que j’ai une tête à ça ? »

Au fil de la lec­ture, la connais­seuse lambda du monde poli­tique du XXe siècle que je suis est par­fois sub­mer­gée par la lita­nie des abré­via­tions (ES, PSA, PSU, FGDS…, pour ne citer que quelques-unes de celles qui émaillent l’ouvrage) et la liste longue comme les deux bras des noms de ceux qui ont croisé, sou­tenu, tra­versé, empê­ché, favo­risé ou nui à la car­rière de Michel Rocard.

Cepen­dant, et ceci explique sans doute cela, la car­rière en ques­tion fut pour le moins riche – qui a dit que Michel Rocard n’a pas réussi en poli­tique ? Certes, un « des­tin pré­si­den­tiel contra­rié », certes quelques « pla­cards dorés », mais tout de même, une pré­sence dans le jeu poli­tique de plus de soixante ans !

Hormis le détail exhaus­tif de l’émergence, de l’essor, des revers et des suc­cès de l’homme poli­tique, l’auteur per­met au lec­teur de tou­cher du doigt qui était l’homme, assez secret et ayant très peu exposé sa vie pri­vée et ses opi­nions et idées autres qu’en rap­port avec la poli­tique natio­nale, euro­péenne ou inter­na­tio­nale, sans doute un apport per­mis à ce tra­vail par des sources inédites, notam­ment les car­nets per­son­nels de Rocard.

Mais n’attendez tou­te­fois pas d’épisodes à scoo­ter ou de décla­ra­tions d’amour enflammé à Disneyland…

En conclu­sion, le digne héri­tier de Pierre Mendès-France et celui qui s’intéressera fina­le­ment plus au débat d’idées qu’aux manœuvres poli­ti­ciennes (à son propre détri­ment, c’est cer­tain) méri­tait pour le moins que l’on se penche et que l’on s’arrête en lon­gueur sur ses réa­li­sa­tions, et c’est chose faite.

agathe de lastyns

Pierre-Emmanuel Guigo, Michel Rocard, Per­rin, coll. Bio­gra­phie, février 2020, 380 p. – 23,00 €.