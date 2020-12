Popeye compie 40 anni : il film “dimenticato” di Altman che lanciò Robin Williams al cinema (“Popeye” a 40 ans : le film “oublié” d’Altman qui lança Robin Williams au cinéma)

Corriere della Sera/ Spet­ta­coli

Popeye com­pie 40 anni: il film «dimen­ti­cato» di Alt­man che lan­ciò Robin Williams al cinema

Quasi mai anno­ve­rato tra i capo­la­vori del grande regista e consi­de­rato un flop (anche se non del tutto vero) è in realtà meta­fora di certe tare Usa oltre­ché pro­dotto di ottima fat­tura tecnica

di Filippo Maz­za­rella

12 dicembre 2020

La trama

Dopo una visione della madre che sem­bra annun­ciar­gli il pos­si­bile e pros­simo ricon­giun­gi­mento col papà che non ha mai conos­ciuto, il for­zuto mari­naio Popeye giunge in barca a remi nella ridente cit­ta­dina por­tuale di Swee­tha­ven e si sta­bi­lisce nella pen­sion­cina della fami­glia Oyl dove rimane affas­ci­nato dalla figlia del tito­lare, Oli­via, rilut­tante pro­messa sposa del capi­tano Bru­tus, pro­tetto dell’invisibile e potente Com­mo­doro.

Inviso agli abi­tanti fuor­ché all’ingordo man­gia­tore di ham­bur­ger Poldo, si ritrova dap­prima a pren­dersi cura di un orfa­nello bat­tez­zato Pisel­lino e dalle biz­zarre doti di chia­ro­veg­genza, poi ad affron­tare Bru­tus che lo prende in sinis­tra parte per gelo­sia, quindi a pugi­lare contro un cam­pione che ha scon­fitto il fra­tello di Oli­via, Cas­tor Oyl, per vin­cere la somma neces­sa­ria a sal­vare dal pigno­ra­mento i beni di fami­glia della ragazza. Quando le capa­cità di Pisel­lino di pre­ve­dere il futuro spin­ge­ranno Bru­tus a voler rapire il bam­bino, Popeye inter­verrà per sal­varlo e sco­prirà non solo che il Com­mo­doro non è altri che il suo geni­tore per­duto, ma che la potenza dei suoi sga­nas­soni, già note­vole, aumenta a dis­mi­sura se sup­por­tata dall’ingestione dei fino a quel momento sempre detes­tati spi­naci in scatola.

L’esordio al cinema di Robin Williams

Rea­liz­zato inter­amente a Malta tra dif­fi­coltà meteo­ro­lo­giche di ogni tipo (il vil­lag­gio di Swee­tha­ven, inter­amente cos­truito dallo sce­no­grafo Wolf Kroe­ger, non è mai stato sman­tel­lato ed è diven­tato un parco a tema dell’isola), Popeye – Brac­cio di Ferro non è mai stato dav­vero quel flop colos­sale con cui è ricor­dato negli annali del boxof­fice: riuscì infatti a incas­sare nei soli Stati Uniti quasi cin­quanta milioni di dol­lari a fronte di un bud­get (impo­nente) di venti.

Quello che finì col nuo­cer­gli però fu l’indifferenza glo­bale del pub­blico non-americano, dovuta anche (o soprat­tutto) all’impossibilità di rea­liz­zare ver­sioni dop­piate sod­dis­fa­centi (quella ita­liana, per esem­pio, è da denun­cia a piede libero) e che finì col far chiu­dere i conti comunque in rosso. Oggi che la pos­si­bi­lità di fruire di un’opera in edi­zione ori­gi­nale è alla por­tata di chiunque, vale la pena ricon­si­de­rarne la visione sotto questa forma: anche per­ché è solo in questo modo che si può apprez­zare nella sua incre­di­bile mimesi –anche vocale– la per­for­mance del com­pianto Robin Williams, qui all’esordio cine­ma­to­gra­fico dopo il tra­vol­gente suc­cesso con il serial tele­vi­sivo Mork & Mindy e già deciso a conse­gnarsi alla sto­ria come uno degli attori tras­for­misti più straor­di­nari della sto­ria del cinema non­ché come com­me­diante asso­lu­ta­mente sui generis.

La punta di dia­mante di un cast ecce­zio­nale e straor­di­na­ria­mente azzec­cato sul piano fisiognomico […].

—-

tra­duc­tion :



Popeye a 40 ans : le film “oublié” d’Altman qui lança Robin Williams au cinéma

Presque jamais compté parmi les chefs-d’œuvre du grand réa­li­sa­teur et consi­déré comme un flop (bien que pas tout à fait vrai), il est en réa­lité une méta­phore de cer­tains tra­vers des USA ainsi qu’un pro­duit d’excellente fac­ture technique

S’attirant les foudres des habi­tants sauf de l’avide man­geur de ham­bur­ger Poldo, Popeye se retrouve d’abord à devoir prendre soin d’un orphe­lin bap­tisé Pisel­lino et au bizarre don de clair­voyance, puis à affron­ter Bru­tus qui le prend en grippe par jalou­sie, puis à lut­ter contre un cham­pion qui a battu le frère d’Olivia, Cas­tor Oyl, afin de gagner la somme néces­saire pour sau­ver de la sai­sie les biens de la famille de la jeune fille.

par Filippo Maz­za­rella

12 decembre 2020

l’histoire

Après une vision de sa mère qui semble lui annon­cer la pos­sible et pro­chaine réunion avec son père qu’il n’a jamais connu, le robuste marin Popeye arrive en barque dans la char­mante ville por­tuaire de Swee­tha­ven et s’installe dans la pen­sion de la famille Oyl où il est fas­ciné par la fille du pro­prié­taire, Olive, réti­cente fian­cée du capi­taine Bru­tus, pro­tégé de l’invisible et puis­sant Com­mo­dore. Quand les capa­ci­tés de Pisel­lino de pré­dire l’avenir pous­se­ront Bru­tus à vou­loir enle­ver l’enfant, Popeye inter­vien­dra pour le sau­ver et décou­vrira que, non seule­ment le Com­mo­dore n’est autre que son parent perdu, mais que la puis­sance de ses beignes, déjà consi­dé­rable, aug­mente déme­su­ré­ment si elle est sou­te­nue par l’ingestion épi­nards en conserve jusque-là tou­jours détestés.

Les débuts de Robin Williams au cinéma

Entiè­re­ment construit à Malte en rai­son de dif­fi­cul­tés météo­ro­lo­giques de toutes sortes (le vil­lage de Swee­tha­ven, entiè­re­ment construit par le scé­no­graphe Wolf Kroe­ger, n’a jamais été déman­telé et est devenu un parc à thème de l’île), Popeye — Bras de fer n’a jamais vrai­ment été ce flop colos­sal avec lequel il est confondu dans les annales du box-office. En fait, il a réussi à obte­nir près de cin­quante mil­lions de dol­lars rien qu’aux États-Unis contre un bud­get (impres­sion­nant) de vingt. Mais ce qui finit par lui nuire, c’est l’indifférence glo­bale du public non-américain, due aussi (ou sur­tout) à l’impossibilité de réa­li­ser des ver­sions dou­blées satis­fai­santes (celle ita­lienne, par exemple, est vrai­ment à cri­ti­quer). Ce qui a ame­ner au dépôt de bilan.

Au moment où la pos­si­bi­lité de béén­fi­cier d’une œuvre en édi­tion ori­gi­nale est à la por­tée de n’importe qui, il vaut la peine de recon­si­dé­rer son visionnge sous cet angle : aussi parce que c’est seule­ment de cette façon que vous pou­vez appré­cier dans son incroyable mimé­tisme — même vocal — la per­for­mance du regretté Robin Williams, fai­sant ici ses débuts au cinéma film après le suc­cès écra­sant de la série télé­vi­sée Mork & Mindy et déjà bien décidé à mar­quer l’histoire du cinéma comme l’un des acteurs trans­for­miste les plus extra­or­di­naires et comme un comé­dien abso­lu­ment sui gene­ris. La pointe de dia­mant d’un cas­ting excep­tion­nel et extra­or­di­nai­re­ment bon sur le plan physiopathologique […].

fre­de­ric grolleau

lire la suite de l’article en italien