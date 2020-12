Tina Cosmai, Meriggio

Le cercle de l’absence

Entre clarté abso­lue et une obs­cu­rité pro­fonde, les scènes et pay­sages de l’Italienne Tina Cos­mai dans sa série Merig­gio sont mon­tées en un mini­ma­lisme chro­ma­tique à la de Chi­rico.

Ce pro­cédé efface détails et par­ti­cu­la­ri­tés vers une véri­table vision méta­phy­sique des lieux.

Les vil­lages et leurs arches créent des exca­va­tions aussi exté­rieures qu’intérieures là où la per­cep­tion du pay­sage ren­voie à la recherche de soi.

Tout se déroule dans une sorte de cercle de l’absence que la pré­sence de telles images tente de guérir.

Les murs sont cise­lés et comme per­dus au fond de l’air . Au bistre de la terre répond le bleu du ciel dans la folie de voir.

Mais de voir quoi ?

C’est plus un croire voir, un entre­voir. Loin, là bas — ou en soi. A peine, à peine.

Au-dessus des mai­sons, il n’y a rien. Sinon le bleu tel­le­ment pro­fond qu’il serre à la gorge.

Jusqu’à faire vaciller le pay­sage comme le regar­deur de toutes parts.

jean-paul gavard-perret

Tina Cos­mai, Merig­gio, 2020.