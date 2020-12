Gunnar Staalesen, Piège à loup

Quand les plus hor­ribles des crimes…

Avec Piège à loup, Gun­nar Staa­le­sen pro­pose la dix-neuvième appa­ri­tion de son enquê­teur fétiche dans un thril­ler très noir par le thème, par les com­po­santes de l’intrigue, par la capa­cité d’absorption d’alcool du per­son­nage prin­ci­pal ainsi que les consé­quences de celle-ci.

Varg Veum, détec­tive privé à Ber­gen en Nor­vège, est tiré de son lit par deux ins­pec­teurs qui l’amènent devant Jakob Hamre, le res­pon­sable de la police. Ils se connaissent bien, tous deux sont proches de la retraite. Veum est accusé de faire par­tie d’un réseau de pédo­por­no­gra­phie. Des docu­ments acca­blants ont été retrou­vés sur son ordi­na­teur. Il ne com­prend pas. Mais, il vient de vivre quatre années ter­ribles, depuis la mort de Karin, la femme de sa vie. Il a som­bré dans l’aquavit et sa mémoire com­porte de très nom­breuses failles.

Il fait appel à Vidar Waa­genes, un avo­cat, pour étayer une défense. Il lui faut recher­cher dans son passé qui veut se ven­ger de lui. Or un brouillard épais pèse sur ces der­nières années.

La jus­tice le place en déten­tion pro­vi­soire pour quatre semaines. Il a le temps de faire res­sur­gir des affaires dif­fi­ciles, comme celle de ces échéances d’assurance impayées qui va débou­cher sur une pré­somp­tion de crime, cette affaire de mari dési­rant connaître les faits et gestes de son épouse quand il est absent et qui finit par un sui­cide. Peu à peu, il fait remon­ter des bribes de sou­ve­nirs ter­ribles.

Alors qu’il ne maî­trise que le B.A– BA de l’informatique, il traque des liens avec des gens maî­tri­sant cette tech­no­lo­gie et qui voudraient…

Avec son détec­tive, qui pro­mène un tem­pé­ra­ment sombre au fil des romans, Gun­nar Staa­le­sen fré­quente les zones les moins riantes de la belle Nor­vège. Il est à Ber­gen, la seconde ville du pays située à l’ouest et qui se consi­dère comme un peu exté­rieure au dit pays.

Gun­nar Staa­le­sen met en scène les bas-fonds, don­nant une vision plus réelle de cette société que l’on pré­sente comme une réfé­rence en matière de pro­grès et d’ordre social avec une éco­no­mie florissante.

Cette fois, il explore la bauge où se vautrent acteurs et pour­voyeurs de pédo­por­no­gra­phie. Il détaille les réseaux, les moti­va­tions des clients, les façons uti­li­sées pour contraindre les vic­times.

Il raconte, dans ce roman paru en 2014, les pro­blèmes des enfants dépla­cés, ceux qui sont recueillies dans des foyers, proies poten­tielles de pré­da­teurs qui savent où se servir.

L’intrigue est fort bien construite et le per­son­nage prin­ci­pal doit faire preuve de toute sa luci­dité, presque retrou­vée, pour mener à son terme une enquête très dif­fi­cile à tous les points de vue. Il est accusé, enfermé dans la pri­son de Ber­gen. Un concours de cir­cons­tances lui donne l’occasion de filer.

Pour prou­ver son inno­cence, il va devoir, seul, échap­per aux forces de police et aux membres zélés du réseau de pros­ti­tu­tion qui tous veulent lui mettre la main des­sus, mais pas pour le même usage.

Le roman­cier, qui est né et qui vit à Ber­gen, décrit sa ville, détaille les par­cours du héros. Mais des cartes de la cité et des envi­rons, en intro­duc­tion, auraient été les bien­ve­nues pour mieux se repré­sen­ter les tri­bu­la­tions de Varg Veum.

Le titre fait réfé­rence à un jeu de mots, en nor­vé­gien, avec le patro­nyme du personnage.

Piège à loup se lit avec beau­coup d’intérêt car le roman­cier maî­trise l’art du conteur, use, mal­gré la noir­ceur du sujet, d’un bel humour et sait consti­tuer, pour une solide intrigue en ten­sion, une gale­rie de pro­ta­go­nistes qui retient l’attention.

serge per­raud

Gun­nar Staa­le­sen, Piège à loup (Ingen er så tryggi fare), tra­duit du nor­vé­gien par Alex Fouillet, Folio n° 921, coll. “Poli­cier”, novembre 2020, 448 p. – 8,50 €.