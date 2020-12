Jean-Jacques Marimbert, La Boussole des rêves

Expri­mer l’insondable hors du raisonnable

La Bous­sole des rêves est consti­tué de trente-neuf textes où, sous le décor, se voit un pay­sage. Mais pas n’importe lequel. Le rêve y trouve des sources diverses : antiques, esthé­tiques, intimes.

Mais ce, au cœur d’une réa­lité qui résiste au désir, voire blesse l’enfant comme l’adulte là où “la trans­pa­rence (est une) façon d’être impo­sée par les murs”.

Si bien qu’un tiraille­ment sur­git, entre songe et réa­lité, révé­lant un lien émo­tion­nel aux choses, aux êtres dans une poé­tique par­ti­cu­lière où se croisent dans un hôtel par­ti­cu­lier les vivants et les morts.

Les rêves se logent dans la musique des mots et en fils bario­lés pour zébrer la nuit par des amours, visages, aven­tures, voyages que le cha­grin menace mais ne détruit jamais.

Les corps trouvent en outre des échos en douze des­sins ornant la rosace d’une bous­sole, seul via­tique. Et un chœur s’en mêle : il est antique ou afri­cain.

Mais c’est aux mots qu’est demandé d’exprimer l’insondable hors du rai­son­nable qui ne fait qu’épuiser la vision en pré­ten­dant la réclamer.

C’est par la poé­sie que la nuit ruis­selle dans le jour et le jour dans la nuit, on ne sait com­ment mais ici cela avance pour peu qu’on se laisse prendre par les images et leurs sur­plombs sur le sens dans des jets d’intimité afin que la tête pense avec les yeux.

Pas de révé­la­tion sans cette char­nière et cette réci­pro­cité qui fouettent les désirs afin qu’ils se réveillent et s’osent.

L’auteur se veut avant tout un pas­seur. Il crée des béances et des bouillon­ne­ments plus que des chocs. Il ouvre des lèvres : celles de la plaie plus que du plai­sir même si celui-ci fait retour par la sen­so­ria­lité de la trace.

Dans une telle approche, le noir avale l’ombre mais aussi il la creuse.

A tra­vers ce qui s’étend, c’est non l’âme liquide qui se déploie mais le corps. Il « parle » enfin son silence par les voies des rythmes entre pré­sence et mirage.

jean-paul gavard-perret

Jean-Jacques Marim­bert, La Bous­sole des rêves, édi­tions Le Chat Polaire, Lou­vain la Neuve (Bel­gique), 2020, 90 p. — 12,00 €.