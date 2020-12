Charles-Eloi Vial, Napoléon.La certitude et l’ambition

Napo­léon en couleurs

Les édi­tions Per­rin nous offrent avec le der­nier livre de Charles-Eloi Vial un ouvrage sur Napo­léon dont le fond et la forme se conjuguent pour pro­cu­rer au lec­teur un plai­sir inégalé.

Un plai­sir de lec­ture tout d’abord tant l’écriture est fluide et élé­gante, mêlant grande et petite his­toire, ana­lyses appro­fon­dies sur le des­tin de l’empereur, sur sa pen­sée et ses pro­jets, et anec­dotes par­fois inédites qui en disent longs sur les tra­vers du grand homme.

Car l’auteur ne sombre, pas plus ici que dans ses pré­cé­dents ouvrages, dans l’admiration béate pour le nou­vel Alexandre, ambi­tieux et oppor­tu­niste, mar­qué par la peur obses­sion­nelle de sa chute, par sa constante quête de pou­voir, aveu­glé par sa réus­site, vic­time de son hubris. Mais il le fait tou­jours en recon­nais­sant la puis­sance de l’œuvre accom­plie et du tra­vailleur infatigable.

Un plai­sir des yeux ensuite car le livre lance une nou­velle col­lec­tion, en par­te­na­riat avec la Biblio­thèque Natio­nale de France. De splen­dides ico­no­gra­phies accom­pagnent ainsi le texte, por­traits, images de bataille, pay­sages (ceux d’Egypte et de Paris sont des mer­veilles), etc.. qui font de l’ouvrage un petit bijou à offrir aux pas­sion­nés d’histoire, aux férus de l’épopée napo­léo­nienne, aux amou­reux du beau.

Ces deux facettes font de l’étude de Charles-Eloi Vial un livre ori­gi­nal et pédagogique.

A vos librairies !

fre­de­ric le moal

Charles-Eloi Vial, Napo­léon. La cer­ti­tude et l’ambition, Perrin/BNF, novembre 2020, 256 p. — 24,00 €.