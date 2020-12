Bénedicte Fayet, La Nuit du Mahalia Blues

Dans l’illimité de l’instant

Il existe dans l’écriture de Béné­dicte Fayet une musique impli­cite, douce, oua­tée même dans un roman aussi dur que cette Nuit de richesse et de misère, d’amitié et de tra­hi­son dans l’univers du jazz.

Se retrouvent ici tous les grands musi­ciens de jazz dont l’auteure, astu­cieu­se­ment, ne retient que les pré­noms pour don­ner plus de mys­tère à sa fiction.

C’est comme si le secret d’une telle musique n’était pas soluble dans la glose dont cer­tains la beurrent sous pré­texte qu’elle n’est pas direc­te­ment assi­mi­lable. Béné­dicte Fayet évite un tel type laïus.

Comme dans L’Avancement qu’elle publia à la fin des années 80 chez P.O.L, elle sait créer des glis­se­ments pro­gres­sifs en une nar­ra­tion qui demeure une his­toire de musique.

Dans cette fable qui tra­verse le monde, le style reste par­fai­te­ment lim­pide. C’est comme si l’auteure avan­çait par sauts dans l’illimité de l’instant afin mon­trer com­ment il se construit dans le dos des héros.

Ils paraissent deman­der tou­jours l’impossible, du moins à ceux qui ne veulent pas les entendre.

Plutôt que de cares­ser la plainte dans le lyrisme cré­pus­cu­laire, l’écriture mord l’énigme dans lequel tout jazz­man peut être coincé. Certes, l’auteure estime que la soli­da­rité et la fra­ter­nité existent mais qu’elles ne se crachent pas en simple slo­gan ou affir­ma­tion. Il faut qu’elles fassent leur preuve. Ce qui n’est pas tou­jours le cas ici . Tant s’en faut.

Même si le jazz coule sans bord, là où l’ombre por­tée de l’écriture ouvre à une énon­cia­tion que le lec­teur n’imagine pas lorsqu’il ouvre un tel roman.

jean-paul gavard-perret.

Béne­dicte Fayet, La Nuit du Maha­lia Blues, La p’tite Hélène Edi­tions, 2020, 290 p. — 23,00 €.