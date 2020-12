Jean Sévillia, Une histoire inédite de la France en 100 cartes

La France éternelle

Plus que jamais déci­dés à pro­fi­ter de la liberté d’acheter des livres que l’Etat a bien vou­lue nous accor­der, les pas­sion­nés d’histoire de France se pré­ci­pi­te­ront dans les librai­ries pour acqué­rir le très beau livre de Jean Sévil­lia. En 100 cartes de grande qua­lité, toutes accom­pa­gnées d’un texte clair et syn­thé­tique, l’auteur raconte plu­sieurs mil­lé­naires d’une his­toire héroïque et tra­gique.

Des textes et des cartes car, comme il l’écrit lui-même, « l’histoire ne s’explique pas sans la géographie. »

L’ouvrage com­mence dès les temps pré­his­to­riques, avant que la France n’existe afin de démon­trer qu’il existe une conti­nuité dans la chaîne du temps, et s’étend jusqu’aux temps actuel des atten­tats et de l’épidémie, de l’immigration de masse et des gilets jaunes, des bou­le­ver­se­ments socio­lo­giques et de l’explosion de la délin­quance.

Ainsi retrouve-t-on le Jean Sévil­lia poli­ti­que­ment et his­to­ri­que­ment incor­rect qui décrit les faits tels qu’ils sont.

Non, la France n’est pas née en 1789 mais avec Clo­vis. Elle n’a jamais été une com­mu­nauté eth­nique ou raciale mais une com­mu­nauté his­to­rique construite autour de l’Etat et par l’Etat – pour le pire comme pour le meilleur de l’étatisme.

Oui, 1789 a consti­tué une rup­ture qui a déta­ché la patrie de la « France char­nelle » et fait « des adver­saires de la Révo­lu­tion des adver­saires de la patrie. » Il fal­lut attendre le XIX siècle et Renan pour voir se récon­ci­lier ces deux concep­tions de la nation : l’héritage et le contrat.

Ce livre montre tout cela avec brio. Les cartes sont à la fois belles, claires et per­ti­nentes, et four­ni­ront des outils péda­go­giques des plus utiles, tout comme les gra­phiques. Quant aux textes, ils offrent un vrai plai­sir de lec­ture.

Aucun domaine n’est mis de côté: ques­tions poli­tiques, aspects cultu­rels, pro­blèmes sociaux. On voit au fil des pages évo­luer une nation et un peuple qui se sont appro­priés un ter­ri­toire, l’ont façonné autant qu’il les a façonnés.

Amou­reux de la culture et de la France, à vos librairies !

fre­de­ric le moal

Jean Sévil­lia, Une his­toire inédite de la France en 100 cartes, Per­rin, sep­tembre 2020, 236 p. — 27,00 €.