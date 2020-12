Xavier Dorison & Joël Parnotte, Aristophania – t.03 : “La Source Aurore”

Une belle fan­tasy made in France

Sur fond de magie, d’ésotérisme, de sor­cel­le­rie, mais aussi d’écologie et de phi­lo­so­phie, Xavier Dori­son revi­site la fan­tasy, offrant une his­toire magni­fique autour de l’éternel com­bat du Bien et du Mal. Mais le mani­chéisme n’est pas de mise et les rap­ports, les liens entre les membres de deux enti­tés sont mêlés, la fron­tière entre les deux mondes est per­méable.

Le scé­na­riste com­mence à éclai­rer la lan­terne des lec­teurs et apporte quelques réponses aux inter­ro­ga­tions légi­times sou­le­vées lors de la pro­gres­sion dans le récit des deux pre­miers tomes. Il plonge dans le passé, un passé fort loin­tain, fait état d’événements plus récents comme des actes accom­plis pen­dant la Com­mune de Paris.

C’est au début du XXe siècle que se situe l’action de la série quand la com­tesse Aris­to­pha­nia Bolt prend sous son aile Basile, Vic­tor et Calixte, trois orphe­lins. Elle les emmène dans son domaine, en Pro­vence. Or, le Sud de la France est le lieu d’affrontements sécu­laires entre le Cour d’Azur, diri­gée par la Reine, et la Cour Sombre menée par le Roi banni, deux socié­tés secrètes dont les maîtres sont dotés de puis­sants pouvoirs.

Lorsque s’ouvre ce troi­sième et avant-dernier tome, la situa­tion est cri­tique pour la Cour d’Azur. Basile est sous le charme de la sédui­sante Garance, une com­plice du Roi banni. Vic­tor est tombé dans une cuve du poi­son fabri­qué par la Cour Sombre pour détruire l’Azur. Calixte a mys­té­rieu­se­ment dis­pa­rue dans le bas­sin du châ­teau.

Un groupe de six per­sonnes, les six der­niers che­va­liers d’Azur, pro­gresse dans les égoûts, vers le refuge du Roi banni. Celui-ci les traite de traîtres et les éli­mine faci­le­ment.

Calixte, qui a suivi le cou­rant, émerge dans une fon­taine au cœur d’un vil­lage. Vic­tor est repê­ché par des ouvriers. Ayant recra­ché le poi­son, il est récu­péré par la com­tesse. Quand à Basile, bal­lotté entre ses sen­ti­ments pour sa famille et pour Garance…

Le Roi banni passe à l’attaque et le groupe des fidèles de l’Azur se res­treint tra­gi­que­ment. La com­tesse n’a plus qu’une solu­tion pour sau­ver la Cour d’Azur : trou­ver la Source Aurore avec l’aide des orphelins…

Avec une gale­rie de per­son­nages par­ti­cu­liè­re­ment étu­diée, aux membres aussi atta­chants que repous­sants, le scé­na­riste donne une belle vue d’une large popu­la­tion. Il faut noter que ce sont essen­tiel­le­ment des gens du peuple ou des indi­vi­dus qui se fondent dans celui-ci, exer­çant des métiers manuels comme le fai­sait le père des orphe­lins, comme le fait la Reine d’Azur…

La situa­tion de la classe ouvrière n’est pas pas­sée sous silence et Xavier Dori­son enri­chit son récit avec un fond phi­lo­so­phique pas­sion­nant, citant des pen­seurs grecs et orientaux.

Le des­sin de Joël Par­notte est impec­cable. Il pro­pose des planches à la mise en scène tonique, fai­sant état d’une maî­trise de son art dans le des­sin réa­liste. Les décors sont soi­gnés et le contraste entre le monde d’Azur avec des pay­sages, des élé­ments natu­rels et celui de Sombre direc­te­ment ins­piré de gra­vures réa­li­sées à la fin du XIXe début du XXe siècle est frap­pant et par­lant. Ses des­sins détaillés servent une mise en page très créa­tive, renou­ve­lant un trop fré­quent clas­si­cisme. Ses per­son­nages, cam­pés avec brio, sont bien iden­ti­fiables et toutes leurs ges­tuelles sont adroi­te­ment res­ti­tuées.

La mise en cou­leurs de Bruno Tatti s’accorde fort joli­ment avec les dif­fé­rentes ambiances à res­ti­tuer. Celle-ci n’est pas étran­gère à la qua­lité du graphisme.

Un troi­sième tome qui assoie un peu plus l’attrait que pré­sente cette série tant pour ce récit aux qua­li­tés nar­ra­tives et créa­tives pas­sion­nantes que pour son gra­phisme qui séduit le regard.

serge per­raud

Xavier Dori­son (scé­na­rio), Joël Par­notte (des­sin) & Bruno Tatti (cou­leurs), Aris­to­pha­nia – t.03 : La Source Aurore, Dar­gaud, octobre 2020, 64 p. – 15,00 €.