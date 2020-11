Thierry Lentz, Napoléon. Dictionnaire historique

Napo­léon en dictionnaire

Main­te­nant que l’Etat nous a de nou­veau auto­ri­sés à ache­ter des livres et que la période de Noël – elle aussi auto­ri­sée – avance à grands pas, les ama­teurs d’histoire napo­léo­nienne n’hésiteront pas à acqué­rir le très dense et beau Dic­tion­naire his­to­rique de Napo­léon de Thierry Lentz, qu’il est inutile de pré­sen­ter.

Ils retrou­ve­ront la clarté du pro­pos, la maî­trise des faits et la pro­fon­deur de l’historien qui, très libre­ment, a choisi ses thèmes.

Thèmes mili­taires bien sûr puisque chaque cam­pagne et grande bataille est étu­diée. Thèmes ins­ti­tu­tion­nels, fort utiles pour nous rap­pe­ler l’œuvre immense et durable de l’Empereur dans ce domaine. Thèmes géo­gra­phiques avec les pays euro­péens et même extra-européens qui ont eu maille à par­tir avec la France impé­riale.

L’entrée sur l’Angleterre est à ce pro­pos lumi­neuse quant à la déter­mi­na­tion dont ce pays a fait preuve, à sa capa­cité à sur­mon­ter la guerre éco­no­mique que lui livra Paris, et elle devrait être lue par tous ceux qui espèrent un écrou­le­ment éco­no­mique du Royaume-Uni main­te­nant libéré de l’UE.

Belles bio­gra­phies enfin sur l’ensemble de la tur­bu­lente tribu des Bona­parte, sur les ministres (Tal­ley­rand est magni­fi­que­ment cro­qué !) mais aussi sur les enne­mis, du tsar Alexandre à Louis XVIII, en pas­sant par Pie VII, ana­ly­sés tout en finesse.

On se féli­cite aussi que Thierry Lentz élar­gisse son champ de vision avec des entrées sur la géo­po­li­tique de l’Empire, sur les rela­tions com­pli­quées avec la papauté et même sur Hitler !

Enfin, aucune des « pages noires » de l’épopée impé­riale n’est omise, ni les mas­sacres de Jaffa, ni le réta­blis­se­ment de l’esclavage, ni le prix humain avec lequel Napo­léon paya sa gloire.

Ce livre est en fin de compte aussi bien un utile ins­tru­ment de tra­vail qu’un plai­sant ouvrage à parcourir.

fre­de­ric le moal

Thierry Lentz, Napo­léon. Dic­tion­naire his­to­rique, Per­rin, sep­tembre 2020, 1040 p. — 29,00 €.