Sandro Lombardo, Rome ville ouverte

Poétique de l’ordure

San­dro Lom­bardo trans­forme la “Ville Eter­nelle” dans un art volon­tai­re­ment “décep­tif”. Quit­tant ou modi­fiant le coeur his­to­rique de la cité, par­cou­rant ses fau­bourgs il montre ce qui fait de Rome une “immonde cité” bau­de­lai­rienne.

Le pho­to­graphe dresse le constat d’une perte de civi­lité, du mépris du bien public, de la négli­gence, du désordre. A la poé­tique des ruines suc­cède celle du déchet, de l’ordure.

Rome devient ici non iden­ti­fiable tant elle s’éloigne de l’image tou­ris­tique sté­réo­ty­pée. Elle est encom­brée de restes, de gad­gets déri­soires, de graf­fi­tis, de détri­tus ados­sés aux murs des monu­ments ou sous les aque­ducs de la ban­lieue.

Il ne faut pour autant par­ler de néo­réa­lisme car existe toute une poé­tique de la macu­la­tion inhé­rente à une époque où beau­coup de Romains ne se sentent plus soli­daires de leurs murs.

Sans doute sont-ils à eux-mêmes la matière de leur per­di­tion. Ils n’éprouvent plus la pré­sence des fan­tômes d’une his­toire ancienne et deviennent des errants parmi ces ombres appe­san­ties.

Peu à peu, ils glissent dans l’abandon et créent leurs propres ruines contre celles du passé.

Les nou­velles n’auront pas l’élan de celles qui font encore la gloire de la ville. Existe dans de telles images où tout se défait une sorte d’entente tacite avec la mort.

Voilà pour­quoi Lom­bardo pho­to­gra­phie. Il témoigne d’un état des lieux et ses images, dans le chien­dent de leurs traces, montrent ce que les mots ne peuvent pas exprimer.

jean-paul gavard-perret

San­dro Lom­bardo, Roma, 2020.