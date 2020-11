Nicola Lo Calzo, Paris, le 13 novembre 2015, Du jour au lendemain

Méta­phores d’un évé­ne­ment dramatique

À l’occasion de l’anniversaire des cinq ans des atten­tats du 13 novembre 2015, l’association “13onze15 - Fra­ter­nité & Vérité” créée par les vic­times et familles de vic­times a pro­posé à Laura Serani le com­mis­sa­riat d’une expo­si­tion pho­to­gra­phique en plein air.

Elle réunit 42 artistes (fran­çais et inter­na­tio­naux) qui étaient pré­sents à Paris ce jour-là. Leur a été demandé de cher­cher dans leurs archives une pho­to­gra­phie qu’ils auraient prise dans la jour­née du 13 (avec un appa­reil photo ou un smart­phone), avant les atten­tats afin de consti­tuer leur “Jour­nal du 13 “.

Et, en paral­lèle, de sélec­tion­ner une de leurs pho­to­gra­phies comme “réponse aux atten­tats” et acte de résis­tance à la logique de mort et de destruction.

Le pho­to­graphe queer de Turin, Nicola Nicola Lo Calzo, qui vit et tra­vaille à Paris où il enseigne la pho­to­gra­phie à l’École natio­nale supé­rieure d’arts Paris-Cergy (ENSAPC) a répondu a cet appel qui le rap­proche de sa pra­tique et sa recherche pho­to­gra­phique.

Comme chaque artiste, il a accom­pa­gné son images d’un texte où il relate son expé­rience de la tra­gé­die : “Nous avons pris la mesure de notre vul­né­ra­bi­lité seule­ment quinze minutes plus tard, quand deux jeunes hommes ont fait irrup­tion dans le res­tau­rant en deman­dant de l’aide. Ils étaient sous le choc. Ils venaient du Bata­clan où ils étaient avec leur père qu’ils n’arrivaient plus à joindre. Leur récit était acca­blant, mais une image sur­tout res­tera à jamais gra­vée dans nos mémoires : leurs chaus­sures étaient cou­vertes de sang”.

Tout étant dit, sa pho­to­gra­phie a tenté d’offrir une méta­phore à cet évé­ne­ment dramatique.

jean-paul gavard-perret

Nicola Lo Calzo, Paris, le 13 novembre 2015, Du jour au len­de­main, grilles du Jar­din May-Picqueray (ex Square du Bata­clan), Paris, Automne 2020.