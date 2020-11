Antonio Scurati, M l’enfant du siècle

Une fresque impres­sion­nante et magistrale

Avec un maxi­mum de pré­ci­sions et d’informations dans le pur style des bio­gra­phies dites “à l’américaine”, Anto­nio Scu­rati détaille les 7 années phares de la vie de Mus­so­lini. A savoir, celles qui trans­forment un jour­na­liste beso­gneux, obs­tiné, ambi­tieux de Milan en un chef d’Etat arro­gant et pré­ten­tieux.

Accè­dant au pou­voir en 1922, il n’hésite pas au besoin à affi­cher ses méthodes criminelles.

Ce pre­mier tome est déjà riche de tout ce qui fera du Duce autant “M le Mau­dit”, qu’un par­fait “enfant de son siècle” à côté des autres dic­ta­teurs du XXème siècle. L’auteur a soin de pré­ci­ser com­bien pour l’avènement d’au moins deux d’entre eux, le Traité de Ver­sailles fut le point de départ.

Il fit le lit des popu­lismes revan­chards face aux­quels celui de Trump res­semble à une aimable farce.

Super­be­ment écrit (et tra­duit), cette bio­gra­phie per­met de suivre les peti­tesses et les igno­mi­nies de la vie intime et publique du Duce. Mais, néan­moins, Scu­rati ne sim­pli­fie rien et, sans apo­lo­gie du libé­ra­lisme (bien au contraire), il montre com­ment dans le fas­cisme les linges sales se retrouvent en famille quitte à se déchi­rer ensuite les uns les autres — les­sive faite.

L’auteur, en dépit de son objet, se dégage de tout juge­ment à la serpe. Il a l’intelligence de sou­li­gner la féro­cité du “modèle” avec gogue­nar­dise pour évi­ter tout effet de mar­teau pilon.

Cette fresque impres­sion­nante est magis­trale et donne envie d’attendre sa suite avec impa­tience car tout un monde com­plexe s’y anime.

jean-paul gavard-perret

Anto­nio Scu­rati, M l’enfant du siècle, tra­duit de l’italien par Natha­lie Bauer, Les Arènes, Paris, 2020, tome 1, 860 p. — 24, 40 e.